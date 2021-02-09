Kütahya'daki Antik Kentte 2100 Yıllık Roma Sikkeleri Bulundu

İzmir ve Kütahya'daki 2100 yıllık Roma sikkeleri merak uyandırmayı başarıyor. Pamukkale Üniversitesi araştırmacılarından arkeolog Elif Özer tarafından bulunan bir testi dolusu Roma sikkesi 2100 yaşında. Testi içerisinde ayrıca Bergama sikkeleri de bulunuyor.

Pamukkale Üniversitesi'nden birtakım arkeolog tarafından yürütülen son çalışma, derenin yakınındaki gömülü bir testide Roma döneminden kalma gümüş sikkeleri ortaya çıkardı. Pamukkale Üniversitesi'nden arkeolog Elif Özer, 651 sikkenin yaklaşık 2100 yaşında olduğunu, ancak yaşlarına rağmen üzerlerine kazınmış olan metin ve görüntülerin hala okunaklı kalabildiğini söyledi.

Live Science'a açıklamalarda bulunan arkeolog Özer, "Bu son derece heyecan verici bir keşifti" diyerek şunları aktardı: "Muhtemelen Aizanoi bölgesine (Kütahya'ya bağlı antik kent) yüksek rütbeli bir asker geldi. Ancak henüz bilmediğimiz bir nedenle bu paraları buraya gömmüş olmalı."

İzmir ve Kütahya'daki 2100 yıllık Roma sikkeleri

İlk olarak Eylül 2019'da keşfedilen Roma sikkelerine yeni bir koleksiyon daha eklenmiş olmuş oldu. Aizanoi'de bir derenin kıyısında gömülü olan testiyi bulan arkeologlar, 651 adet sikkenin bu testi içerisinde olduğunu aktardı. Ayrıca paralar incelendikten sonra, 439 parçanın gümüş üzerine basılmış antik Roma sikkesi (denarii) ve 212 parçanın ise Bergama sikkesi (cistophori) olduğunu belirlediler. Bu sikkelerin bir kısmının İzmir'e bağlı Pergamum'da görüldüğü aktarıldı.

Özer, sikkelerin çoğunun güney İtalya'da basıldığını ve tüm sikkelerin MÖ 75 ile MÖ 4 arasında kullanıldığını söyledi. Arkeologa göre, gümüş sikkelerin üzerinde Roma imparatorlarının portreleri yer alıyor. Skkelerin üzerinde Sezar, Brutus, Mark Antony ve Augustus Young gibi tanınmış imparatorların tasvir edildiğini belirten Özer, "Her madalyonun arkasında farklı bir hikaye anlatılıyor" dedi.

Ekip, nadir bulunan envanterin incelemesini tamamladıktan sonra, hazneyi sikkelerin sergileneceği Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne göndereceklerini de aktardı.

Manisa'da 1500 yıllık duvar baskıları merak uyandırıyor

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Manisa'da 1500 yıllık duvar baskıları bulunmuştu. Manisa'nın Salihli ilçesine Sardis'te 1500 yıllık bir ev keşfeden arkeologlar, ev zemininde pişmiş toprak karolarla süslenmiş köpek baskılarını ve duvar resimleri bulmuştu. 1500 yıl öncesine dayandığı düşünülen bu zemin üzerinde, tavuğa ait olduğu düşünülen süslemeler yer alıyordu.