Kutup Ayılarının Nesli Yakında Tükenebilir!

Bilim insanları tarafından deniz buzunda iklim değişikliğiyle ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre iklim değişikliği ile mücadele kapsamında daha fazla bir şey yapılmaması durumunda kutup ayılarının nesli 2100 yılına kadar tükenebilir. Bilim insanı Steven Amstrup konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Araştırmanın sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

Kutup Ayılarının Nesli Tükeniyor mu?

Bilim insanları tarafından deniz buzunda iklim değişikliği ile ilgili araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonucu Nature Climate Change isimli dergide yayımlandı. Bilim insanları, deniz buzunda iklim değişikliğinin kutup ayılarının sayılarının azalmasına ve muhtemelen büyük oranda yok olmalarına neden olabileceği ihtimalini belirtti.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, sera etkisi yaratan yüksek gaz emisyonları nedeni ile 2100 yılına kadar birkaç topluluğun dışında bütün kutup ayılarının soyunun tükenebileceği sonucu elde edildi. Emisyon değerleri makul hedeflere ulaşılsa bile birçok kutup ayısı topluluğunun yok olacağı belirtildi.

Kuzey kutup bölgesinde yer alan bazı kutup ayısı topluluklarının deniz buzunun küçülmesi nedeni ile hayatta kalmakta zorlandıkları ifade edildi. Polar Bears International kuruluşunda görevli bilim insanı Steven Amstrup, konu ile ilgili BBC'ye çok önemli açıklamalarda bulundu. Amstrup, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez yavruların varlığını sürdüremeyeceğini gördük. Yavrular doğacak ancak dişilerin, buzsuz geçen sezon boyunca süt üretmelerine yetecek vücut yağları olmayacak."

Geçtiğimiz haftalarda küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2030 yılına kadar gıda ve orman alanları, elektrifikasyon, endüstriyel adaptasyon, temiz enerji ve karbon pazarı olmak üzere 5 farklı alanda emisyonların azaltılması kararlaştırıldı.