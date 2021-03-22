Kütüphanede Tuvalet İhtiyacı Duyuyorsanız Yalnız Değilsiniz! İşte Nedeni

Kütüphanede tuvalet ihtiyacı duyuyorsanız bu sorunu yalnızca siz yaşamıyorsunuz. Bu rahatsızlık oldukça yaygındır. Bu tür bir sorun yaşayan insanlar genellikle kütüphaneye gittiğinde bağırsaklarının çalışmaya başladığını hissediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir uzman ise insanların neden kütüphanelere gittiğinde bağırsaklarının çalışmaya başladığını açıkladı.

Kütüphanede Tuvalet İhtiyacı Neden Olur?

Hangi kütüphane olduğu fark etmeksizin bir kütüphaneye gittiğiniz zaman bağırsaklarınızın inanılmaz bir şekilde çalışmaya başladığını hissediyorsanız bu sorunu yaşayan sizin gibi daha birçok insan var. Öyle ki bu psikolojik rahatsızlığın ilk tespit edildiği zaman 1980'lerin ortasına kadar dayanıyor.

1980'lerin ortalarında Mariko Aoki isimli bir Japon kadın, kendisini uzun bir zamandır mağdur eden bir sorunu anlatmak için harekete geçiyor. Kadının sorunu, herhangi bir kitapçıya ne zaman gitse bağırsaklarının anında harekete geçmesini ve acilen tuvalet ihtiyacını giderme gereksinimi duymaya başladığını içeriyor. Kadın bu sorununu bir dergiye iletiyor ve Aoki'nin bu sorunu yaşayan tek kişi olmadığı ortaya çıkıyor.

Kadın, şikayetini belirtmek için ilk adımı attıktan sonraki birkaç hafta içinde birçok insan da kitapçılarda ve kütüphanelerde aynı sorunu yaşadığını söylemeye başladı. Aoki'nin yalnız olmadığının anlaşılması, dergiyi okuyan diğer insanların kendilerinin de yaşadığı benzer sorunları dergiye iletmesi ile ortaya çıktı. Bu durum daha sonra "Mariko Aoki fenomeni olarak adlandırılmaya başlandı. Öyle ki bununla ilgili oldukça uzun bir Wikipedia sayfası bile bulunuyor.

Mariko Aoki fenomeni bilimsel olarak açıklanamadı ancak bazı uzmanlar, kitapçı ve kütüphaneler gibi sessizliğin hakim olduğu ortamların bağırsakları hareket geçirme ile arasındaki bağlantının nedenini ortaya çıkaran bazı kanıtlara sahip olduğunu söylüyor.

Dr. Sameer Islam, konu ile ilgili yaptığı açıklamada söz konusu sorundan ötürü kendisine gelen birçok hastasının olduğunu, bu sorunun çok daha yaygın olduğunu ve insanların bunun hakkında konuşmaktan utandığını söyledi.

Menshealth'in sorusuna yanıt veren doktor, bunun tamamen psikolojik bir sorun olduğunu söyledi. Dr. Islam, soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen psikolojik bir sorun. Bunu yaşayan insanlar elbette deli değil. Bağırsak ve beyin arasında gerçek bir bağlantı bulunuyor ve buna bağırsak-beyin ekseni adı veriliyor. Zihnimizden geçenler bağırsaklarımızı da etkiliyor."

Doktor, sınava girmek ya da büyük bir topluluğun önünde konuşma yapmak gibi kimi insanlarda gerginlik seviyesini arttıracak durumların etkisinin midede de görüleceğini belirtti.

Doktor, insanların bu sorunu neden özellikle kitapçı ve kütüphanede yaşadığını da açıkladı. Doktor, insanların bağırsak hareketleri ile ilgili hislerinin aslında acele edilmesini gerektiren park ve müze gibi alanlarda da ortaya çıktığını ifade etti. Ona göre müze ve kütüphanelerde karşılaşılan bilgi yoğunluğu veya bahçedeki sessizlik, bağırsakları doğrudan etkileyebiliyor.

Dr. Islam özellikle bir kütüphanede veya kitapçıdaki bilgilerin karşısında gerginlik hissinin ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bunun nedenini açıklayan bazı teorilerin olduğunu söyleyen doktor, sebebe çıkan yolun kesinlikle doğru yol olduğuna dair bir desteğin olmadığının da altını çizdi.