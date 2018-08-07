Kutuplardaki Karbon Döngüsü Hızlanıyor

Yapılan yeni bilimsel araştırmalar Kuzey Kutup Dairesi çevresinde bulunan donmuş topraklarda, karbondioksitin hapsolma süresinin azaldığını ortaya çıkardı. Son 40 yıla göre donmuş topraklarda hapsolan karbondioksitin hapsolma süresinin yüzde 13 azaldığı görüldü.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Kuzey Kutup Dairesi ya da Arktik olarak bilinen bölgede bir süredir detaylı gözlemler yürütüyordu. Kutupaltı Kırılganlık Deneyi adı altında yapılan araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinin kuzeyinde yer alan North Slope bölgesindei tundra ekosistemi üzerine yoğunlaştırılmıştı. Yapılan araştırmalarda North Slope bölgesinde buzun bitki örtüsünü hapsetme süresnin 40 yıl öncesine nazaran yüzde 13 azaldığı saptandı.

Yaşanan sert değişimin bölgedeki karbon döngüsünü hızlandırdığı, karbon çevrimlerinin hızının Arktik normallerinden çıktığı söylenenler arasında yerini aldı. Bilim insanları yaptıkları açıklamada Kuzey Amerika’daki kutupaltı ormanlarında da benzer sorunların yaşandığını belirttiler.

Arktik karbon döngüsü denilen olay ise donmuş toprakların çözülmesiyle atmosfere salınan karbondioksit ile birliklerin atmosferden çekerek temizlediği karbondioksit miktarı arasındaki dengenin tanımlanması için kullanılıyor. Yaşanan çevrim sürecinin hızının kutup bölgelerinde yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte donmuş topraklardan açığa çıkan mikropların organik maddeyi parçalamasıyla oluşan yoğun karbon salımını dengeleyemeyeceğinden endişe ediliyor.