Kutusu Bile Açılmamış İlk iPhone Satışta: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Daha önce bırakın kullanılmayı, bir kez bile açılmamış ilk iPhone modeli Perşembe günü açık artırmaya çıktı ve en az 50.000 dolara satılması bekleniyor. LCG Auctions tarafından düzenlenen açık artırma Perşembe günü başladı ve 19 Şubat'a kadar devam edecek.

Insider, iPhone'un sahibi Karen Green ile bir röportaj yaptı. Green, telefona nasıl sahip olduğunu ve bunca zamandır neden kullanılmadığını anlattı.

İlk iPhone 50.000 Dolara Satışta

Green, 2007 yılında PetSmart'ta yönetici olarak işe başladıktan sonra arkadaşlarından bir hediye almış. Bu hediye tahmin edebileceğiniz üzere o dönem ilk kez telefon sektörüne giren Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk iPhone'muş. Green'in anlattığına göre o dönem Verizon'da yalnızca üç telefon hattı bulunduğundan ve orijinal iPhone yalnızca AT&T ile uyumlu olduğundan Green, iPhone'unu bir rafta saklamaya karar vermiş.

Green, 2019 yılında telefona 5.000 dolar değer biçse de fazla zaman geçmeden telefonu birkaç yıl daha elinde tutmaya karar verdiğini söylüyor. Green şimdi ise 50.000 dolardan fazla bir fiyata satılacağını düşündüğü iPhone'unu, kuracağı yeni işinin finansmanına yardımcı olmak için satıyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında fabrikadan çıkma eski bir iPhone modeli 39.340 dolara satılarak rekor kırmıştı. Ondan daha öncelerde ise açılmamış birinci nesil bir iPod 25.000 dolara satılmıştı.