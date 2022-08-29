Kutusundaki Sıfır iPhone 35 Bin Dolara Satıldı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir açık artırmada kutusundan çıkmamış ilk iPhone, 35 bin dolara alıcı buldu. İşte detaylar!

Kutusundaki Sıfır iPhone 35 Bin Dolara Satıldı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Steve Jobs'un en büyük başarısı, tüm teknoloji tarihini değiştiren tek bir telefon... Evet, Apple'ın şimdiye kadar çıkardığı en başarılı üründen bahsediyoruz. İlk iPhone tanıtıldığı gün seyircileri o kadar şaşırtmıştı salondan alkış ve hayranlık sesleri yankılanıyordu. Şimdi ise ilk iPhone'un üzerinden 15 yıl geçti. Artık yalnızca bir nostalji olan telefon, milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Fakat hala bu telefonun bir değeri var. Üstelik 35 bin dolar!

Steve Jobs'ın da Balmumu Heykeli Yapıldı
İNTERNET

Steve Jobs'ın da Balmumu Heykeli Yapıldı

Ölümünün birinci yılında Steve Jobs, Hong Kong’daki Madame Tussauds müzesindeki balmumu figürüyle anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık artırmada kutusundan çıkarılmamış sıfır bir iPhone için tam tamına 35 bin dolar ödendi. 29 Haziran 2007'de yapılan tanıtımdan yalnızca birkaç ay sonra satın alınmış olan telefon, fazlasıyla nadir!

Kutusundaki Sıfır iPhone 35 Bin Dolara Satıldı

Sıfır iPhone İlk Fiyatının Tam 70 Katına Satıldı!

Özel bir açık artırma sitesine koyulan pakedinden çıkarılmamış sıfır iPhone, ilk çıktığı günlerde satıldığı 500 dolar fiyatının 70 katına alıcı buldu. Kimliği açıklanmayan alıcının bir koleksiyoner olduğu düşünülüyor. iPhone'un hala çalışır durumda olup olmadığı ise muamma. Pakedinden çıkarılmadığı için çoğu kişi çalışacağını düşünüyor. Fakat Apple, bu kadar eski bir cihaza tahmin edebileceğiniz üzere artık yazılım desteği vermiyor. Yani cihaz, içerisinde dünyada sayılı halde bulunan iOS 1.1 sürümüne sahip.

Tabii ki de iPhone'u satın alan kişi onu sıfır kutusundan çıkarmayacak. Bu şekilde satlayarak koleksiyon değerinin artırmak isteyeceği düşünülüyor. Nihayetinde tüm teknoloji dünyasını kökten değiştiren bir cihazdan bahsediyoruz.

Apple iPhone 14 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
MOBİL

Apple iPhone 14 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone 13 modelleri ile önemli satış başarılarına imza atan Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisi ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER