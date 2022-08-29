Kutusundaki Sıfır iPhone 35 Bin Dolara Satıldı

Steve Jobs'un en büyük başarısı, tüm teknoloji tarihini değiştiren tek bir telefon... Evet, Apple'ın şimdiye kadar çıkardığı en başarılı üründen bahsediyoruz. İlk iPhone tanıtıldığı gün seyircileri o kadar şaşırtmıştı salondan alkış ve hayranlık sesleri yankılanıyordu. Şimdi ise ilk iPhone'un üzerinden 15 yıl geçti. Artık yalnızca bir nostalji olan telefon, milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Fakat hala bu telefonun bir değeri var. Üstelik 35 bin dolar!

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık artırmada kutusundan çıkarılmamış sıfır bir iPhone için tam tamına 35 bin dolar ödendi. 29 Haziran 2007'de yapılan tanıtımdan yalnızca birkaç ay sonra satın alınmış olan telefon, fazlasıyla nadir!

Sıfır iPhone İlk Fiyatının Tam 70 Katına Satıldı!

Özel bir açık artırma sitesine koyulan pakedinden çıkarılmamış sıfır iPhone, ilk çıktığı günlerde satıldığı 500 dolar fiyatının 70 katına alıcı buldu. Kimliği açıklanmayan alıcının bir koleksiyoner olduğu düşünülüyor. iPhone'un hala çalışır durumda olup olmadığı ise muamma. Pakedinden çıkarılmadığı için çoğu kişi çalışacağını düşünüyor. Fakat Apple, bu kadar eski bir cihaza tahmin edebileceğiniz üzere artık yazılım desteği vermiyor. Yani cihaz, içerisinde dünyada sayılı halde bulunan iOS 1.1 sürümüne sahip.

Tabii ki de iPhone'u satın alan kişi onu sıfır kutusundan çıkarmayacak. Bu şekilde satlayarak koleksiyon değerinin artırmak isteyeceği düşünülüyor. Nihayetinde tüm teknoloji dünyasını kökten değiştiren bir cihazdan bahsediyoruz.