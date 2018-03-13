Küvete Cep Telefonuyla Girince Hayatını Kaybetti

Belçika’nın Valon bölgesindeki Pont-de-Loup kasabasında yaşayan 14 yaşındaki bir genç, şarja taktığı cep telefonunun küvetteki suyla temas etmesi üzerine elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Vücudunda elektrik akımından dolayı ağır yanıklar oluşan Hugo isimli genç yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

Gencin, banyoya girmeye hazırlandığı, önce şarjı bitmek üzere olan cep telefonunu küvetin hemen yanında bulunan prizde şarja taktığı belirtiliyor. Cep telefonunu şarja taktıktan sonra küveti suyla doldurup içine girdiği ve şarjdaki telefonunu eline aldıktan bir süre sonra da küvette telefon elindeyken uyuyakaldığı söyleniyor. Uyuyakalan gencin elindeki şarja takılı cep telefonunun, gencin elinden kayarak küvetin içine düştüğü ve telefonun şarj kablosunun küvetteki suyla temas etmesi sonucunda talihsiz gencin elektrik akımına kapıldığı açıklandı. Elektrik çarpması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan genç hemen hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin ölüm sebebinin, elektrik çarpması sonucu vücudunda oluşan ağır yanıklar olduğu belirtildi. Son dönemde benzer ölümlerde artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, cep telefonlarının şarja takılı haldeyken suyla temas etmesinin çok tehlikeli olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, cep telefonlarının yanı sıra herhangi bir elektronik cihazın şarja veya prize takılı haldeyken suyla temas etmesinin hafife alınmaması gerektiğini, ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor ve özellikle de gençleri bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Peki cep telefonlarının şarja takılı haldeyken suyla teması neden bu kadar tehlikeli? Çünkü bilindiği üzere suyun iletkenlik özelliği mevcut ve bundan dolayı elektriği iletebiliyor. Elektrik suya sadece bir noktada temas etse bile suyun olduğu tüm bölgeye yayılır. Özellikle yüksek gerilim ve akım değerlerine sahip cihazların suyla temas etmesi daha büyük tehlike yaratır. Evlerimizdeki prizler 220 V'dur (Türkiye'de) ve prizin direk suyla teması ya da prize takılı bir cihazın suyla teması çok tehlikelidir. Suyun iletken özelliğinden dolayı eğer elektrik suya temas etmişse ve o sırada o suya temas eden bir insan varsa, elektrik akımı o insanın tüm vucüduna yayılır. İnsan vücudundan geçen elektrik akımı, akıma kapılma süresine ve büyüklüğüne bağlı olarak (akıma kapılma süresi ve akımın büyüklüğü arttıkça tehlike de artar) insan için ölümcül olabilir. İnsan vücudundaki elektrik akımı, kalbin durmasına ve vücutta yanıklar oluşmasına sebep olabilir.