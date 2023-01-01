Kuzey Kore 2023'e Balistik Füze ile Girdi

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde düşman ülkeleri gözetlemek adına casus uydu geliştirdiğini ve bu uydunun testlerini gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Güney Kore'nin başkentinden görüntülerin de yayınlanmasıyla olay bir süredir gündemi meşgul ediyordu.

Bugün ise Kuzey Kore'nin geçtiğimiz gece yeni balistik füzeler ateşlediği ortaya çıktı. Güney Kore ve Japonya'nın açıklamasına göre Kuzey Kore yeni yılın ilk saatlerinde balistik füze denemeleri gerçekleşti. Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yeni kıtalararası balistik füzeler ve daha büyük nükleer cephanelik geliştirme çağrısında bulunduğu iddia ediliyor.

Güney Kore ve Japonya'ya Balistik Füzeler Ateşlendi

Yeni yıla girilmesinin hemen ardından Güney Kore'nin açıklamasına göre kısa menzilli balistik füzeler ateşlendi. Japonya'nın açıklamasına göre ise ateşlenen bir balistik füze Japon ekonomi bölgesi dışına düştü. Japonya konuya kayıtsız kalmadı ve Kuzey Kore'ye uyarı gönderdi.

Bir diğer soru işaretleri de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un neden yeni kıtalararası balistik füze ve daha büyük nükleer cephanelik geliştirme isteğinde bulunması yönünde. İddialara göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve müttefiklerinin olası tehditlerine karşı hazırlıklı olmak ve müzakere gücünü sağlamlaştırmak istiyor.

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