İpler Geriliyor: Kuzey Kore, ABD'ye Balistik Füze Gönderdi!
Kuzey Kore ve ABD arasındaki ipler iyice geriliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir balistik füzeyi ateşledi. Füze Japonya açıklarına düştü. İşte detaylar!
Kuzey Kore liderinin ABD ile ipler gerilmesinden bu yana saldırı yollarına başvurup başvurmayacağı merak konusuydu. Öyle ki bir dönem siyasi liderler bile bu konu hakkında konuşmuşken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik bir füzeyi ateşledi. Kıtalalarası balistik füze, Japonya'nın 200 kilometre açıklarına düştü.
Japon yetkililerin incelemesi altına alınan füzenin, ABD'ye ulaşmak için yeterli menzilde olduğu belirtiliyor. Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, konuyla ilgili olarak fırlatılan füzenin 15.000 km uzağa kadar gidebilecek menzile sahip olduğunu söyledi.
ABD ve Müttefikleri Tatbikata Geçiyor
Bu füzenin ateşlenmesi ABD'ye de hareket çağrısı sağladı. Yetkili birimler hızla hava tatbikatı için hazırlıklara başladı. ABD, müttefiklerine acil durum çağrısında bulundu ve bu çağrıyla oluşturulan zirvede Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan yetkililer yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ABD'nin bölgesel varlığını güçlendirme planlarına daha sert bir yanıt verileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu saldırının bu nedenle misilleme olduğuna inanılıyor.
Önümüzdeki süreçte neler olacağı şimdilik belirsiz ancak ABD ve müttefiklerinin bu duruma kayıtsız kalmayacakları su geçirmez bir gerçek.
Kuzey Kore Nükleer Programını Fonlamak İçin Kripto Paraları Kullanıyor
Kripto para borsası, her geçen gün büyümeye devam etse de birçok hırsızlık olayına şahit oluyor. Son çıkan bilgilere göre Lazarus Group adlı hacker grubunun NFT oyunu Axie Infinity üzerinden çekmeyi başardığı 600 milyon dolar değerinde çalıntı kripto para Kuzey Kore'ye aktarıldı.
YORUMLAR