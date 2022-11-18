İpler Geriliyor: Kuzey Kore, ABD'ye Balistik Füze Gönderdi!

Kuzey Kore liderinin ABD ile ipler gerilmesinden bu yana saldırı yollarına başvurup başvurmayacağı merak konusuydu. Öyle ki bir dönem siyasi liderler bile bu konu hakkında konuşmuşken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik bir füzeyi ateşledi. Kıtalalarası balistik füze, Japonya'nın 200 kilometre açıklarına düştü.

Japon yetkililerin incelemesi altına alınan füzenin, ABD'ye ulaşmak için yeterli menzilde olduğu belirtiliyor. Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, konuyla ilgili olarak fırlatılan füzenin 15.000 km uzağa kadar gidebilecek menzile sahip olduğunu söyledi.

ABD ve Müttefikleri Tatbikata Geçiyor

Bu füzenin ateşlenmesi ABD'ye de hareket çağrısı sağladı. Yetkili birimler hızla hava tatbikatı için hazırlıklara başladı. ABD, müttefiklerine acil durum çağrısında bulundu ve bu çağrıyla oluşturulan zirvede Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan yetkililer yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ABD'nin bölgesel varlığını güçlendirme planlarına daha sert bir yanıt verileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu saldırının bu nedenle misilleme olduğuna inanılıyor.

Önümüzdeki süreçte neler olacağı şimdilik belirsiz ancak ABD ve müttefiklerinin bu duruma kayıtsız kalmayacakları su geçirmez bir gerçek.