Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Savaş Planını Çaldı

Bugün iddia edilen bir rapora göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları Güney Kore ve ABD tarafından hazırlanmış savaş politikalarını ve planlarını çaldı. 235GB boyutunda dosyanın çalındığı iddia edilirken ayrıca raporda Güney Kore ile ABD arasındaki anlaşmaların da bulunduğu ifade edildi.

Güney Kore merkezli haber servisi Yonhap, Milletvekili Rhee Cheol-hee'nin açıklamasıyla desteklediği haberinde Güney Kore'nin gizli askeri belgelerinin bir yıl önce Kuzey Kore tarafından çalındığı belirtildi. Ayrıca ABD ordu sözcüsü Col Rob Manning konu hakkında yaptığı açıklamada, “Operasyon planlarımızın güvenliğinden eminiz.” dedi. Sözcü Manning açıklamasına “Kuzey Kore'den gelecek olan herhangi bir tehditle başa çıkma kabiliyetimiz mutlaka var.” şeklinde devam etti. Ayrıca BBC'ye göre ise bilgilerin çalınması 2016 Eylül ayında gerçekleşti.

Mayıs ayında Güney Kore, büyük miktarda verinin çalındığını ve Kuzey Kore'nin suçlu olabileceğini belirtmişti. Ancak saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgi vermemişti. Buna ek olarak ABD’den veya Güney Kore’den henüz konu hakkında açıklama gelmiş değil.

Özellikle ABD başkanı Trump’ın Kuzey Kore için söylediklerinden sonra kızışan olay, bir süre daha Kore yarımadasının başını ağrıtacaktır diye düşünülüyor.