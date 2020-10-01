Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyini Hacklemeye Çalıştı İddiası

Kuzey Kore rejimiyle bağlantılı hacker grubunun, Birleşmiş Milletler yetkililerini tehdit edebilmek için kimlik avı saldırıları düzenlediği görüldü. Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi hackleme girişimi hükümetler tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir BM raporunda hacker kimlik avı saldırıların bu yıl meydana geldiği ve aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin altı ülkesini temsil eden en az 11 kişinin yer aldığı tespit edildi. BM yetkilileri, adı açıklanmayan bir BM üyesi bir ülke tarafından uyarıldıktan sonra saldırıları öğrendiklerini söyledi.

BM üyelerine yönelik saldırılar, siber güvenlik topluluğunda Kimsuky kod adıyla bilinen Kuzey Koreli hacker grubuna atfedildi. BM raporuna göre, Kimsuky operasyonları bu yılın Mart ve Nisan aylarında gerçekleşti ve BM yetkililerinin Gmail hesaplarını hedefleyen bir dizi kimlik avı kampanyasından oluşuyordu.

Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi hackleme girişimleri

Kimsuky tarafından gönderilen e -postalar, yetkilileri kimlik avı sayfalarına yönlendirmeye veya sistemlerinde kötü amaçlı yazılım dosyaları çalıştırmaya ikna etmek amacıyla tasarlandığı gözlemlendi. BM güvenlik uyarıları veya muhabirlerden gelen röportaj talepleri gibi görünen bu sahte e-postalar, BM üyelerinin bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyordu.

Kimsuky saldırılarının sadece e-posta ile değil aynı zamanda hükümet üyelerine karşı WhatsApp üzerinden benzer kampanyalar yürütüldüğü söylendi. Ayrıca Kuzey Koreli hacker grubunun belirli üyelere onlarca defa kimlik avı dosyası gönderdiği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlara tepkisini izleyen ve detaylandıran BM raporu, bu kimlik avı kampanyasının bir yıldan uzun süredir aktif olduğunu da kaydetti. Ağustos 2019'a kadar uzanan bu saldırılar, saldırı sırasında tümü BM Güvenlik Konseyi üyesi olan Çin, Fransa, Belçika, Peru ve Güney Afrika'dan yetkililere yönelik kimlik avı saldırılarıydı.