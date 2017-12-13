Kuzey Kore Destekli Hackerların Bitcoin Hırsızlığı Yaptığı Belirlendi

Dünyanın en kapalı ve en gizemli ülkesi olarak nam salmış Kuzey Kore, genellikle atom bombası veya balistik füze denemeleri ile gündeme geliyor. Esrarengiz ülke bu sefer, son dönemde tüm dünyanın hayretle izlediği Bitcoin ile gündemde.

2016'nın başında yalnızca 1.000 dolarken, aradan geçen bir senede inanılmaz bir değer kazanan ve şu anda 17.000 dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dönemin en gözde yatırım araçlarının başında geliyor. Uzmanlar, Bitcoin'deki bu müthiş yükselişten Kim Jong-un'un liderliğinde tüm dünyaya kapılarını kapatmış olan Kuzey Kore'nin de karlı çıktığını söylüyor. Peki, nasıl?

Kuzey Kore'nin desteklediği bilgisayar korsanlarının, dünyanın her yerindeki kripto para borsalarına sızmaya çalıştığını ve bu yolla binlerce Bitcoin çaldığı ortaya çıktı. Özellikle Güney Kore'deki sistemlere saldıran hackerlar, ülkede faaliyet gösteren dört kripto para borsasını asıl hedef olarak belirlemiş.

Kuzey Kore destekli hacker grubu, bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında kötü niyetli e-postaları kripto para yatırımcılarına göndermiş. Borsaları ve tekil yatırımcıları hedef alan saldırılar neticesinde binlerce Bitcoin'i Kuzey Kore'ye sokan bilgisayar korsanları, ülkenin hatrı sayılır bir Bitcoin rezervine sahip olmasını sağlamış.

Konuyla ilgili CNN'e açıklama yapan Güney Kore İnternet ve Güvenlik Dairesi Başkanı Lee-Dong-geun, "Kuzey Kore'nin sanal para sistemlerine saldırdığı bir gerçek. Kuzey Kore'nin şu ana kadar kaç Bitcoin çaldığını bilmiyoruz ancak polisin rejimin saldırı girişimlerini onayladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bitcoin, finansal kuruluşların ve ülkelerin kontrolü dışında çalışacak bir şekilde tasarlandığından, bilgisayar korsanlarına oldukça cazibeli geliyor. Tabii, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de son dönemlerde Bitcoin'in değerinin inanılmaz bir şekilde artması. Tüm bu faktörler, Bitcoin'i siber saldırıların merkezine konumlandırıyor.

Ekonomiden, siyasete, spordan, sosyal hayata kadar her alanda tüm dünyadan izole bir hayat süren Kuzey Kore, karşılaştığı yaptırımlar nedeniyle dünya çapında birçok banka ile temas kuramıyor. Kim Jong-un, belki de ülke ekonomisini başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto para birimlerini kullanarak ayakta tutmak istiyor olabilir. Kim bilir?

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