Kuzey Kore İlk Koronavirüs Vakasını Açıkladı: Tüm Dünyayı Şaşırttılar!

Dünyanın en kapalı ülkelerinden birisi olarak bilinen Kuzey Kore ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Bu virüsün belirli bölgede ortaya çıktığı özellikle ifade edildi. Hadi gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Bildiğiniz üzere Kuzey Kore çok katı bir rejim ile yönetiliyor. İnsanların dışarıdan bilgi alamadığı gibi çok fazla çıkış yapamadığı bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ülkeye giriş ve çıkış yapılmamasına rağmen koronavirüs vakası ilk defa görülüyor. Şüpheli olan kişinin daha önce Güney Kore'ye kaçtığı ve sonradan yeniden Kuzey Kore'ye geldiği söylendi.

Kuzey Kore koronavirüs vakası telaş yarattı

19 temmuz'da ülkeye giriş yaptığı belirtilen bu kişi belli bir bölgede dolandı. Buradaki insanlara virüs bulaştırmış olma ihtimali çok yüksek diyebiliriz. Ayrıca yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı için öldürülme tehlikesi de bulunuyor.

Kuzey Kore koronavirüs şüphesi bulunan kişinin henüz virüs taşıyıp taşımadığını net bir şekilde ifade etmedi. Ancak bu ülkede çok fazla yoksulluk çeken bölgeler olması nedeniyle virüsün yayılması krize neden olabilir. Ayrıca Kuzey Kore sağlık sistemi bunu kaldırabilecek güçte değil. Ülkenin izole edilmiş olması virüsün bugüne kadar yayılmış olmasını bir şekilde engelledi.

Kuzey Kore şeffaf olmadığı için net vaka sayısının bilmek neredeyse imkansız. Ülkede yaşanacak herhangi bir salgın sınırları belli olmayan problemlere neden olabilir. 644 bin civarında kişinin ölmesine neden olan ve 16 milyon kişiye bulaşan virüs, artık her yerde. Sizce salgın bu ülkeye daha yeni mi giriş yapıyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.