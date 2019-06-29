Kuzey Kore Kısıtlanmış Akıllı Telefonunu Tanıttı

Bildiğiniz üzere devlet baskısının en üst düzeyde olduğu ve dış dünyadan izole bir hayatın sürüldüğü Kuzey Kore'de yerli bir akıllı telefon tanıtıldı. Pyongyang 2425 isimli telefon yalnızca devlet sitelerine giriş yapıyor.

Kuzey Kore hükümeti yalnızca devlet onaylı uygulamaları çalıştıran ve yabancı WiFi'ye bağlanması yasak olan Pyongyang 2425 modelini sundu. Çin'de üretildiği öğrenilen akıllı telefonun devlet tarafından işletilen 'Mirae' ağı dışında internete bağlanması yasaklanmış.

Kuzey Kore'nin sunmuş olduğu Pyongyang 2425'i alan ve Güney Kore'de inceleyen Daily NK, telefonun seri numarasına göre Çin'de üretildiğini açıkladı. Uzmanlara göre, cihazlar Kuzey Kore yazılımı kurulmadan önce tamamen bitmiş bir cihaz olarak ithal edildi. Kore'ye getirildiğinde ise yerli yazılım yüklendi.

Yüz Tanıma ve Kablosuz Şarj Destekli

“Yazılımın değiştirilmesi, kullanılan donanımın türüne bakılmaksızın, işlevsellikte bazı sorunlara yol açabilirken, Kuzey Kore telefonun yazılımını aldıktan sonra değiştirmiş olabilir" şeklinde bir açıklama yapıldı ve ayrıca cihazın gücünü sekiz çekirdekli işlemciden aldığı, k ablosuz şarj desteklediği ve hatta yüz tanımaya sahip olduğu aktarıldı.

Kullanacak Uygulama Sayısı da Sınırlı