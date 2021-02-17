Kuzey Kore COVID-19 Aşısını Çalmak İçin Pfizer'ı Hackledi

Kuzey Kore Pfizer'ı hackledi iddiası sosyal medya gündeminde. Güney Kore tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Kuzey Kore'nin koronavirüs aşısı ve tedavisi hakkında teknoloji bilgisi elde etmek için Pfizer sunucularını hacklemeye çalıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı yetkilileri, Salı günükapalı kapılar ardından yapılan duruşmada milletvekillerine brifing verdi.

Güney Kore'nin istihbarat teşkilatına göre Kuzey Kore, şirketin COVID-19 aşı verilerini çalmak için ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a siber saldırı başlattı.

Kuzey Kore Pfizer'ı hackledi iddiası

Bu iddia, Kuzey Kore'nin kendi Koronavirüs aşısını üretmek yaptığına inanılan ikinci saldırı. Yeni bir Koronavirüs aşısı oluşturmak için ilaç üreticilerinden veri çalan Kuzey Kore daha önce Google tarafından suçlanmıştı. Kasım ayında Google, hem Kuzey Kore hem de Rus hackerların Pfizer ve BioNTech dahil olmak üzere yedi şirkete sızmaya çalıştığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise uzun zamandır ülkesinde COVID-19 enfeksiyonu olmadığını iddia etti ve bundan dolayı Çin ile sınırını kapattı.

Kuzey Kore'nin eyalet medyası şimdiye kadar Güney Kore suçlamalarına yanıt vermedi. COVID-19'dan tamamen arınmış olduğunu iddia eden Kuzey Kore hükümeti, yine de aşı satın alacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore'deki gerçek COVID-19 enfeksiyon sayıları ne olursa olsun, ülke aşı talebinde bulunmaktan çekinmiyor. Dünyaya aşı ulaştırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler destekli Covax girişiminden yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford aşısı alması planlayan Kuzey Kore, ödemeleri nasıl yapacağını ise belirtmedi.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca acil kullanım için AstraZeneca-Oxford COVID-19 aşısının iki versiyonunu onayladığını duyurdu. DSÖ aşıların 18 yaş ve üstü için güvenli olduğunu ve orta-düşük gelirli ülkeleri hedefleyen Covax aşı girişimi aracılığıyla dağıtılacağını söyledi.

BM duyurdu: Kuzey Kore 300 milyon dolar çaldı

Ortaya çıkan son raporda BM, Kuzey Koreli hackerların 300 milyon dolar çaldığını düşünüyor. Gizli BM raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları nükleer silahların borçlarını ödemek için 300 milyon dolardan fazla para çalmış olabilir.

Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet, Kuzey Kore hükümetine bağlı bilgisayar korsanlarının Kasım 2019-2020 arasında değerli sanal varlıkları çaldığını iddia etti. Kuzey Kore, nükleer programları için yurt dışından teknoloji almaya devam ederken, hackerları aracı olarak kullanmakla suçlanıyor.