Kuzey Kore Yeni Casus Uydusunu Test Ediyor!

Kuzey Kore pazartesi günü, lideri Kim Jong Un'un ve diğer yüksek teknolojili silah sistemlerinin önemli bir askerî yeteneği olan casus uydusunun geliştirilmesi için önemli bir son aşama testi adına bir test uydusu ateşlediğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin resmi Merkezi Haber Ajansı da, ülkenin rakibini izlemek için bir gözetleme aracı edinmeye çalıştığını göstermek amacıyla Güney Kore'nin başkenti ve Seul'ün hemen batısındaki bir şehir olan Incheon'un uzay görünümünü gösteren düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğraflar yayımladı.

KCNA, test uydusunu taşıyan roketin, uydunun fotoğraf ve veri iletim sistemlerini değerlendirmek üzere Pazar günü fırlatıldığını belirtti. Ülkenin Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, test sonuçlarını "keşif uydusunun fırlatılmasının son geçit sürecinden geçen önemli bir başarı" olarak nitelendirdi. KCNA'ya göre ilk askerî keşif uydusunun hazırlıkları gelecek yıl Nisan ayına kadar tamamlanacak.

Kuzey Kore Benzer Uyduları Geçmiş Yıllarda da Ateşledi

Kuzey Kore daha önce 2012 ve 2016'da Dünya gözlem uyduları adını verdiği uyduları yörüngeye oturtmuştu. Birçok yabancı uzman, her iki uydunun da rakiplerini gözetlemekle görevlendirildiğini ancak her iki uydunun da herhangi bir görüntüyü Kuzey Kore'ye geri aktardığına dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore devlet medyasına göre Pazar günü test edilen kameralardan biri 20 metre çözünürlüğe sahip ve uzman Lee, yalnızca okyanusta seyreden savaş gemileri ve Güney Kore'deki askerî tesisler gibi nispeten büyük hedefleri tanıyabileceğini söyledi.

Bu yılın başlarında Kuzey Kore rekor sayıda füze fırlattı. Bunların çoğu ABD anakarasına ve müttefikleri Güney Kore ve Japonya'ya ulaşmak için çeşitli menzile sahip nükleer kapasiteli füzelerdi. Ayrıca nükleer silahların çok çeşitli senaryolar üzerinde önleyici kullanımına izin veren ve Güney Kore ve diğer yerlerde güvenlik endişelerine neden olan bir yasayı da yasalaştırdı.