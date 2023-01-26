Kuzey Kore'de Yeni Salgın: 5 Gün Sokağa Çıkma Yasağı Uygulandı!

Kuzey Kore'de solunum yoluyla bulaşan ve hızla insanlar arasında yayılan yeni bir hastalık keşfedildi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da hastalığın ülkeyi alarma geçirmesi sonrası 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hükûmet, vatandaşlara evlerini terk etmemelerini ve ateşlerini kontrol etmelerini söylüyor.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da keşfedilen solunum hastalığı hızla yayılmaya başladı. Hükûmet 5 günlük sokağa çıkma yasağının gerekli kontrolü sağlayacağını düşünse de uzmanlar alarma geçti. Kuzey Kore hükûmeti bu salgının koronavirüs ile alakası olmadığını düşünüyor.

Yeni Solunum Yolu Hastalığı Alarma Geçirdi

Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere akın eden vatandaşlar, önlerindeki 5 gün için gerekli gıda ve ihtiyaçlarını stokladılar. Kuzey Kore şimdilik hastalığın kaç kişiyi etkilediğiyle ilgili bilgi paylaşmadı ancak hükûmetin Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte hareket etmesi bekleniyor. Keza ilerleyen günlerde başkent Pyongyang'daki sokağa çıkma yasağının genişletilmesi de gündemde.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde bile uzun süre Covid-19 olarak nitelendirmeyi reddeden hükûmet bu virüse 'ateşli hastalık' ismini vermişti. Bu nedenle bu salgının da bir koronavirüs varyantı olması muhtemel görünüyor.

Kuzey Kore, koronavirüse karşı savaşında da ekonomik olarak büyük yara almıştı. Geçen yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede yaşanan gıda krizinden bahsetmişti. Bahsi geçen hastalık yeni bir salgının önünü açarsa Kuzey Kore ekonomisini zor günler bekliyor olabilir.