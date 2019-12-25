Kuzey Kutbu'nda Mikroplastik Bulundu

Kuzey Kutbu, Dünya’nın en bozulmamış yeri olarak biliniyor. Ancak yapılan çalışmalar gösteriyor ki Kuzey Kutbu da bozulmaya başladı.

Almanya Alfred Wegener Esntitüsü'nde görev yapan bilim insanlarından birkaçı, Kuzey Kutbu bölgesinde bulunan buz kütleleri, Norveç Svalbard Takımadaları ve İsviçre Alpleri'nde araştırmalar yaptılar ve plastik liflere rastladılar. Bu durum gösteriyor ki mikroplastikler çok uzun mesafeler taşınabiliyor.

Mikroplastikler Nasıl Taşınıyor?

Araştırmacılar, Kuzey Kutbu'nda bulunan karı eriterek elde ettikleri suyu, kızılötesi mikroskopla incelediler ve 1LT kar suyunda yaklaşık 14.000 civarı mikroplastiğe rastladılar. Gözlemlenen mikroplastikler çeşitli boyutlarda ve farklı formlardaydı.

Kar suyunun incelenmesinin dışında, bilim insanları çok daha ilgi çekici bir keşifte bulundu. Mikroplastik parçacıkların kar ile birlikte yağdığı gözlendi. Mikroplastiklerin havaya karışarak, hava akımı hareketi ile birlikte yol aldıklarını ve daha sonra yağmur ya da kar yağışıyla birlikte yüzeye indiklerini belirten bilim insanları, bu durumu bitki polenlerinin taşınma sistemine benzetti.

Henüz kar suyunda görünen mikroplastiklerin nereden gelmiş olabileceği ile ilgili bir bilgi yok. Şu an için araştırmacılar böyle bir bilgiye ulaşabilmenin mümkün olmadığını söylüyorlar.