KVKK'dan Unutulma Hakkı Kararı: Unutulma Hakkı Nedir?

KVKK, unutulma hakkı hakkında karar aldığını açıkladı. Unutulma hakkı nedir? Unutulma hakkında hakkında merak edilenler yazımızda. İşte " unutulma hakkında nedir? " sorusunun cevabı.

Unutulma Hakkı Nedir?

Arama motoruna adınızı ve soyadınızı yazdığınızda çıkan sonuçların indexten çıkarılması istiyorsanız unutulma hakkınızı kullanabilir ve arama sonuçlarında çıkanların indeksten çıkartılmasını talep edebilirsiniz. KVKK unutulma hakkı ile ilgili karar aldı.

Alınan karara göre, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerle ilgili öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunulacak.

Veri sorumlusu arama motorlarının bu talepleri reddetmeleri veya başvuru sahibine cevap vermemeleri halinde ilgili kişilerce Kurul'a şikayette bulunabilecek. Kişiler, Kurul'a başvuruda bulunurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna da gidebilecek.

Kararda belirlenen usul ve esaslar, arama motoru işleticisi şirketlere bildirilecek, unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının Türk vatandaşları tarafından da kullanılabilmesi sağlanacak. KVKK'nın yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Sizler alınan karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalarak ve bildirimleri açarak son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.