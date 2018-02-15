KYK Burs, Kredi ve Yurt İşlemleri e-Devlet’e Taşındı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilerin daha hızlı ve daha kolay işlem yapabilmesi amacıyla burs, kredi ve yurt işlemlerinin e-Devlet’e taşındığını duyurdu. Artık burs, kredi ve yurtlar ile ilgili başvuru, iptal, erteleme gibi işlemler e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. KYK’nın yaptığı açıklamalara göre, burs, kredi veya yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvuru dönemlerinde e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Öğrenciler, yaptıkları başvurunun ne durumda olduğunu yine e-Devlet üzerinden istedikleri zaman görüntüleyebiliyor.

Burs/kredi nakil, iptal veya erteleme yapmak isteyenlerin artık dilekçe yazmasına gerek kalmadı. Bu işlemler de yine e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin de dilekçe gönderme zorunlulukları ortadan kalktı. Öğrenciler burs/kredi nakil başvurularını e-Devlet’ten yapabiliyor. Bu sayede nakil durumu uygun olan öğrencilerin nakil işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Burs/kredi nakil talebi yapan öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. Fakat yurtdışında öğrenim gören öğrenciler için bu durum maalesef geçerli değil. Nakil işlemleri YÖKSİS’te yer alan öğrenim bilgilerine göre gerçekleştiriliyor ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin bilgileri YÖKSİS’te yer almıyor. Bu nedenle yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin, gerekli belgeleri ilgili kurumlara göndermeye devam etmeleri gerekiyor.

Öğrenciler e-Devlet’üzerinde burs/kredi başvuru taleplerini veya almakta oldukları burs/kredi bilgilerini görüntüleyebiliyor. Burs/kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de iptal taleplerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor. KYK’dan geri ödemeli burs/kredi alan öğrenciler, geri ödeme miktarları, geri ödeme tarihleri gibi tüm bilgilere yine e-Devlet üzerindeki “geri ödeme sorgulama” bölümünden ulaşarak geri ödeme planlarını görüntüleyebiliyor. Öğrenciler, geri ödeme tarihi yaklaşan borçlarını ödeyemeyecek durumdaysa, dilekçe göndermeksizin e-Devlet üzerinden borç erteleme talebi yapabilirler ve mevcut taleplerinin ne durumda olduğunu görüntüleyebilirler. E-Devlet üzerinden borç erteleme işlemleri sadece 3 sebepten dolayı yapılabiliyor: İşsizlik, askerlik veya yüksek lisans.

2017-2018 eğitim öğretim yılı yedeği biten il/ilçeler için yerleştirme başvuruları ve kayıt işlemleri de yine e-Devlet'ten yapılabiliyor. Yurtlarda kalan öğrenciler, kendilerine sunulan ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için taahhüt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Ayrıca KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, online hizmetlere kolayca erişimini sağlayan “GencizBiz” portalı için kimlik doğrulama işlemi de yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.