KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı: 2022 - 2023 Ücretleri Ne Kadar?

Öğrencilerin heyecanla beklediği yeni dönem KYK burs ve öğrenim kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile üniversiteye yeni başlayan ve ilk defa burs/kredi almayı isteyen öğrenciler, 15 Kasım itibari ile başvuru yapmaya başladı.

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden 17 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. KYK burs ve kredi ücretleri ise şu an için lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.750 TL ve doktora öğrencilerine ise 2.500 TL olarak ödeniyor.

Başvuru İçin Son Gün Ne Zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı haberini verdi. Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.📌



17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı https://t.co/azbjFfjnbG'den yapabilirsiniz. pic.twitter.com/HHl7zHkDXW — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 15, 2022

Yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olma misyonunu burs ve krediler ile güçlendirdiği bilgisi kaydedildi. Finansal altyapı başta olmak üzere, bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik açısından benzersiz bir imkan olduğunun altı çizildi.

Bakan Kasapoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: