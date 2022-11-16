KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı: 2022 - 2023 Ücretleri Ne Kadar?
2022-2023 yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuru için son tarih ne zaman? İşte detaylar!
Öğrencilerin heyecanla beklediği yeni dönem KYK burs ve öğrenim kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile üniversiteye yeni başlayan ve ilk defa burs/kredi almayı isteyen öğrenciler, 15 Kasım itibari ile başvuru yapmaya başladı.
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden 17 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. KYK burs ve kredi ücretleri ise şu an için lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.750 TL ve doktora öğrencilerine ise 2.500 TL olarak ödeniyor.
Başvuru İçin Son Gün Ne Zaman?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı haberini verdi. Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.📌— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 15, 2022
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı https://t.co/azbjFfjnbG'den yapabilirsiniz. pic.twitter.com/HHl7zHkDXW
Yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olma misyonunu burs ve krediler ile güçlendirdiği bilgisi kaydedildi. Finansal altyapı başta olmak üzere, bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik açısından benzersiz bir imkan olduğunun altı çizildi.
Bakan Kasapoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
“2004’ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002’den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002’de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2 bin 550 lira seviyesindedir. Sadece 2022’de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık. Ayrıca öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdık. Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı’nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik.” (DHA)
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