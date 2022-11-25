Bakan Kasapoğlu Açıkladı: KYK Faizleri Silindi!

Bir süredir gelişmeleri merakla beklenen KYK yurtları ve borç faizleriyle ilgili düzenlemeleri ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, özellikle öğrencilerin merak ettiği soru işaretlerini cevapladı. Ayrıca kredi ve burs başvurularının süresi de uzatıldı.

Daha önce yapılan KYK borç faizlerinin silineceği açıklamasının ardından son yaşanan yurt gelişmeleri ve faizlerin ne zaman silineceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK borç faizlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili 1 milyon 392 bin öğrencinin 27 milyar liralık borcunun silindiğini açıkladı.

Mevcut KYK geri ödemenizi e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kredi ve Burs Başvuruları da Uzatıldı

Yurt ücretleriyle ilgili de 2022 yılı içerisinde hiçbir değişiklik yapmadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının da artık e-Devlet'ten erişilebilir olduğunu belirtti.

Son olarak kısa süre önce sona eren kredi ve burs başvurularının da yarın 23:59'a kadar uzatıldığı duyuruldu.