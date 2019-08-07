KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? KYK Yurt Başvuruları Nasıl Yapılır?

ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını bayramdan önce açıkladı. Üniversitelere kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt işlemlerini 19 Ağustos 2019 itibarıyla yaptırabilecek. Peki KYK başvuruları ne zaman yapılacak? KYK başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilerin son günlerde akıllarından çıkmayan soruları cevaplıyoruz.

KYK Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr adresinden duyurulmakta ve KYK başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmakta.

Öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapabilmesi için e-Devlet şifresine sahip olması gerekmekte. e-Devlet şifresi 2 TL karşılığında tüm PTT'lerden kolayca alınabilmekte.

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl da KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayı içerisinde başlayacağı tahmin edilmekte. KYK başvurularının sonuçları sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulacak.

Yurt Ücretleri Ne Kadar?

Öğrenciler yurda ilk defa yerleşeceği zaman ilk kayıt ücreti ödenmesi gerekmekte. İlk kayıt ücreti hakkında tüm bilgiler kayıt işlemlerinin ardından yurtkur.gsb.gov.tr adresindeki e-ödeme ekranında bulunacak.

Öğrencilerin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C'de bulunan yurtların aylık ücreti ise 300 TL'dir.