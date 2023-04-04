KYK Yurtları Açılacak mı? Bakan Kasapoğlu Açıkladı!
Depremzedelerin konaklamasına ayrılan KYK yurtlarının öğrencilere açılıp açılmayacağı sorusu Bakan Kasapoğlu tarafından yanıtlandı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminden ardından 10'dan fazla şehrimizde yıkımlar meydana gelmiş ve on binlerce can kaybı yaşanmıştı. Depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi sonrası üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir karar alınmıştı.
Alınan yeni kararla bu ay itibari ile dilediği takdirde yüz yüze eğitime katılabilecek öğrenciler için KYK yurtlarının açılıp açılmayacağı da merak konusuydu. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtların yüz yüze devam edecek olan öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.
Öğrenciler İçin KYK Yurtları Açılıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşmasının tamamı ise şu şekilde:
"Deprem süreci ve tabi ki depremin etkileri bu anlamda bu ay inanıyorum ki tüm ülkemiz için depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yaraları sarma vesilesi olsun.
6 Şubat itibarıyla ard arda yaşadığımız depremler çok ama çok büyük etkilere maalesef neden olan bir deprem süreci. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanların ortaya konduğu bir süreç. Bununla birlikte tabi ki milletimizin, sivil toplumun hakikaten devletin, milletin çok güçlü bir dayanışma örneği.
Konutlara yönelik seferberlik ilk andan itibaren başladı. Konutlar yükselmeye başladı, diğer yandan hayatın normal akışına yönelik adımlar birer birer harekete geçirilmeye başlandı.
Gerek kamu, gerek sivil toplum depremin ilk anından itibaren seferberlik var. Bu süreçte diğer bakanlıklar gibi GSB olarak da tüm altyapımızı deprem süreci için ortaya koyduk. Güçlü bir şekilde destek verme noktasında hamdolsun aşama kaydettik. Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettik. Bakanlığımıza ait salonlar, sahalar, havuzlardan tenis kortlarına kadar her imkan depremin yaralarını sarmak üzere tahsis edildi. Halen de hem 70 binden fazla arkadaşımızın bu konudaki gayretleri, hem binlerce tesisimizin deprem bölgesi başta olmak üzere hizmet için bu anlamdaki sürecin yönetilmesi için çaba başlatıldı.
Bakanlık yurtlarımız bu süreçte bakanlığımızın diğer tesisleri gibi her biri an itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Hem barınma, hem sosyal bir takım çalışmalar amacıyla çalışmalara devam ediyor.
Bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız dünyanın model olarak en yaygın Yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor. Pandemi sürecindeki yurt konusundaki sürece katkısı, önceki afetlerdeki katkılar, yine deprem anından itibaren de ve depre bölgesi dışındaki iller olmak üzere yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletin emrine amade yaptık."
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