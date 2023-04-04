KYK Yurtları Açılacak mı? Bakan Kasapoğlu Açıkladı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminden ardından 10'dan fazla şehrimizde yıkımlar meydana gelmiş ve on binlerce can kaybı yaşanmıştı. Depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi sonrası üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir karar alınmıştı.

Alınan yeni kararla bu ay itibari ile dilediği takdirde yüz yüze eğitime katılabilecek öğrenciler için KYK yurtlarının açılıp açılmayacağı da merak konusuydu. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtların yüz yüze devam edecek olan öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

Öğrenciler İçin KYK Yurtları Açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşmasının tamamı ise şu şekilde: