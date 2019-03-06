Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kylie Jenner, dünyanın en genç milyarderi oldu. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün ünvanını elinden alan 21 yaşındaki ünlü isim, aynı zamanda “kendi servetini oluşturan en genç milyarder” ünvanının da sahibi oldu.

Forbes, her yıl geleneksel olarak açıkladığı “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesini paylaştı. Dünyanın en büyük online perakende şirketi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 131 milyar dolarla birinci sıradaki yerini koruyor.

Onun hemen ardından 96,5 milyar dolarla Microsoft’un kurucusu Bill Gates geliyor. Listenin üçüncü sırasında ise 82,5 milyar dolar kişisel servetiyle tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından Warren Buffet yer alıyor.

Zuckerberg'ün Tahtını Elinden Aldı

ABD’li kozmetik firması Kylie Cosmetics’in sahibi olan 21 yaşındaki Kylie Jenner, Forbes tarafından “dünyanın en genç milyarderi” seçildi.

Genç yaşta bu önemli dönüm noktasına ulaşmayı başaran Jenner, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün ünvanını da elinden almış oldu.

Forbes ayrıca, yıldız ismin “kendi servetini oluşturan en genç milyarder” ünvanının da sahibi olduğunu açıkladı.

Jenner, Forbes’a verdiği demeçte, “Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği ön görmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir” ifadelerini kullandı.

Forbes’a göre Jenner’ın 1 milyar dolar serveti bulunuyor. Ünlü ismin sahibi olduğu kozmetik firmasının geçen yıl Ulta Beauty ile özel bir anlaşma imzaladığını belirten dergi, Kylie Cosmetics’in şu anda 900 milyon dolar piyasa değerine sahip olduğunu söylüyor.

Forbes listesindeki diğer isimler arasında, sırasıyla 2.3 milyar dolar ve 3.1 milyar dolarlık servetleriyle Spotify kurucu ortakları Daniel Ek ve Martin Lorentzon bunulunuyor. Snapchat’in 28 yaşındaki kurucusu Evan Spiegel ise 2.1 milyar dolar servetiyle listenin ilk sekiz basamağındaki isimler arasında yer alıyor.