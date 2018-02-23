Kylie Jenner, Snapchat'e Pahalıya Patladı

Her geçen gün kullanımı azalan, bir zamanların efsane sosyal medya platformu Snapchat, son güncellemesinden sonra iyice baş aşağı çakılmaya başladı. Kullanıcılarının birçoğunun beğenmediği yeni Snapchat'e bir darbe de Kylie Jenner'dan geldi.

Şimdi bizim okuyucularımıza bu ablamızın çok bir şey ifade etmemesi muhtemel, o yüzden kısaca açıklayayım. Kalçalarından tanıdığımız Kim Kardashian'ın sansasyonel kız kardeşlerinden biri. Kendisi yeni doğum yaptığı için evde daha çok vakit geçirmeye başlamış olacak ki bu zamanını Twitter üzerinden tespitler yaparak değerlendirmeye başladı. Son olarak Snapchat'e sallayan Kylie, şirketin milyar dolarlık hisse senedi kaybı yaşamasına neden oldu.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 Şubat 2018

Tam olarak hangi meziyetiyle ünlü olduğunu bilmediğim Jenner'ın Tweet'inde, "Eee, kimse artık Snapchat kullanmıyor mu? Yoksa sadece ben mi? Bu çok üzücü." demesiyle Snapchat 1 günden daha kısa süre içerisinde 1.3 milyar dolar kaybetti. Borsadaki hisseleri yüzde 7 düşen sosyal medya şirketinin, maddi kaybının tek sebebinin bu hanımefendi olması bence oldukça saçma. Tweet'i görünce uygulamayı silen birkaç bin kullanıcı olduğunu tahmin ediyorum ama bence yaşanan bu duruma enteresan bir denk geliş demek daha doğru.

Zuckerberg'in Snap'i satın alamayınca Instagram'ı çakma Snapchat'e dönüştürmesi şirket için ilk sağlam darbe olmuştu. Ağır aksak ilerleyen, deliler gibi kullanıcı kaybetse de yenilerini kazanmayı başaran uygulama son güncellemesiyle kendi ayağına sıkmış oldu. Yıllardır alıştığımız Snapchat düzenini yıkan uygulama, kullanımı zorlaştırmakla kalmadı olayı daha medyatik ve reklamvari hale taşıdı. Kusura bakma Snapçiğim ama biz bu tarz videoları YouTube'dan izliyor, hikayelerimizi Instagram'dan paylaşıyoruz. Seni hala kullanmamıza tek sebep olan kişisel snapleşmelerimizi öyle zorlaştırdın ki, bize de bu işi Instagram'a taşımak kaldı. Malum orada da özelden gönderilen fotoğraflar bir süre sonra kayboluyor.