Kylie Jenner, Snapchat'e Pahalıya Patladı

Her geçen gün kullanımı azalan, bir zamanların efsane sosyal medya platformu Snapchat, son güncellemesinden sonra iyice baş aşağı çakılmaya başladı. Kullanıcılarının birçoğunun beğenmediği yeni Snapchat'e bir darbe de Kylie Jenner'dan geldi.

Şimdi bizim okuyucularımıza bu ablamızın çok bir şey ifade etmemesi muhtemel, o yüzden kısaca açıklayayım. Kalçalarından tanıdığımız Kim Kardashian'ın sansasyonel kız kardeşlerinden biri. Kendisi yeni doğum yaptığı için evde daha çok vakit geçirmeye başlamış olacak ki bu zamanını Twitter üzerinden tespitler yaparak değerlendirmeye başladı. Son olarak Snapchat'e sallayan Kylie, şirketin milyar dolarlık hisse senedi kaybı yaşamasına neden oldu.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.