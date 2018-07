Kylie Jenner, Zuckerberg'i Sollayıp Forbes'e Kapak Oldu

21 yaşındaki Amerikan model ve Kylie Cosmetics isimli kozmetik markasının sahibi olan Kylie Jenner, en genç milyonerler listesinde Mark Zuckerberg'i bile geçmeyi başardı. Ayrıca Jenner başarısından dolayı Ağustos Forbes dergisine kapak olunca büyük yankı uyandırdı.

Ünlü model Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kylie Jenner, ekonomide büyük yankılar uyandırmayı başarıyor. 21 yaşındaki model ve girişimci tarafından 2015'te kurulan Kylie Cosmetics, şu anda sahibine güzel kazançlar sağlıyor. 900 milyon dolarlık bir servete ulaşan Jenner, en genç milyonerler arasına girdi.

Forbes'in meşhur dergisine kapak olmayı da başaran 21 yaşındaki model, bu yolda risk aldığını ve aynı zamanda hata yaptığını da dile getirdi. "Şirketi kendi başıma kurdum.Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım." şeklinde konuşan Jenner, Forbes dergisinde 'Amerika'nın kadın milyarderleri' başlığıyla yer aldı.

Kylie Cosmetics ürünleriyle başarıyı yakalayan ve 900 milyon dolar değere sahip olan Kylie Jenner'in, Zuckerberg'i sollaması da gözlerden kaçmadı. Forbes'in en genç milyonerler listesinde boy gösteren Jenner, bu süreçte bir hayli konuşulacak ve kazancını hızla artıracak gibi gözüküyor.

Kylie Jenner's mother, Kris, got paid $17M by her daughter in the past yearhttps://t.co/Zf8T1s4oW4 #SelfMadeWomen pic.twitter.com/wVJx9CzcBb