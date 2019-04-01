  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. La casa de papel 3. Kısım Yayın Tarihi Duyuruldu!

La casa de papel 3. Kısım Yayın Tarihi Duyuruldu!

la casa de papel 3. kısım
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | İnternet

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan La casa de papel için beklenen açıklama geldi. Yapılan duyuru ile La case de papel 3. kısım yayın tarihi gün yüzüne çıkarıldı.

la casa de papel 3. kısım 1

Alex Pina tarafından İspanya’da yayın yapan Antena 3 kanalı için hazırlanan gerilim ve soygun temalı dizi, Netflix üzerinde yayınlanmasının ardından on milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Úrsula Corberó, Alba Flores, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Itziar Ituño Miguel Herrán ve Kiti Mánver gibi isimlerin rol aldığı yapım, iki parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizi olarak bizlere ulaşmıştı.

la casa de papel 3. kısım 2

Bir grubun İspanya Merkez Bankasına girmesi ve burada gerçekleştirdikleri akıl oyunlarıyla dolu soygunu anlatan dizinin yeni bölümleri ise dört gözle bekleniyordu. Bugün itibarıyla resmi Netflix kanalları üzerinden yayınlanan video ile La ca de papel 3. kısım yayın tarihi duyuruldu.

Üçüncü kısım için yayınlanan videoda “Tatilleri Bitti” başlığı kullanırken, yeni sezona dair ilk görüntüler de verildi. Dizinin hayranlarını heyecana boğan videoyu hemen aşağıdan izlemeniz ise mümkün.

La Casa de Papel’den İstanbul Sürprizi! İNTERNET La Casa de Papel’den İstanbul Sürprizi!
La Casa de Papel'den Türkiye'ye Özel Video Geldi! İNTERNET La Casa de Papel'den Türkiye'ye Özel Video Geldi!
La Casa De Papel’in Üçüncü Sezonu Büyük Sürprizlerle Geliyor! İNTERNET La Casa De Papel’in Üçüncü Sezonu Büyük Sürprizlerle Geliyor!

ETİKETLER: netflix netflix dizileri

YORUMLAR