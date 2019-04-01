La casa de papel 3. Kısım Yayın Tarihi Duyuruldu!

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan La casa de papel için beklenen açıklama geldi. Yapılan duyuru ile La case de papel 3. kısım yayın tarihi gün yüzüne çıkarıldı.

Alex Pina tarafından İspanya’da yayın yapan Antena 3 kanalı için hazırlanan gerilim ve soygun temalı dizi, Netflix üzerinde yayınlanmasının ardından on milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Úrsula Corberó, Alba Flores, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Itziar Ituño Miguel Herrán ve Kiti Mánver gibi isimlerin rol aldığı yapım, iki parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizi olarak bizlere ulaşmıştı.

Bir grubun İspanya Merkez Bankasına girmesi ve burada gerçekleştirdikleri akıl oyunlarıyla dolu soygunu anlatan dizinin yeni bölümleri ise dört gözle bekleniyordu. Bugün itibarıyla resmi Netflix kanalları üzerinden yayınlanan video ile La ca de papel 3. kısım yayın tarihi duyuruldu.

Üçüncü kısım için yayınlanan videoda “Tatilleri Bitti” başlığı kullanırken, yeni sezona dair ilk görüntüler de verildi. Dizinin hayranlarını heyecana boğan videoyu hemen aşağıdan izlemeniz ise mümkün.