La Casa de Papel 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Hemen İzleyin

Dijital yayın platformu Netflix'in İspanyol yapımı dizisi olan La Casa de Papel'in 4. sezon resmi fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği 4 sezon nasıl olacak ve ne zaman çıkacak? Gelin hep beraber yakından bakalım.

La Casa de Papel 4. Sezon Fragmanı

Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinde attığı tweet'te "B planına geçiyoruz. Planın adı: KAOS #LCDP 4. kısım 3 Nisan’da!" dedi ve La Casa de Papel'in 4. sezon fragmanını yayınladı. Alex Pina tarafından İspanya’da yayın yapan Antena 3 kanalı için hazırlanan gerilim ve soygun temalı dizi, Netflix üzerinde yayınlanmasının ardından on milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

Ursula Corbero, Alba Flores, Alvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Itziar Ituno Miguel Herran ve Kiti Manver gibi isimlerin rol aldığı yapım, iki parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizi olarak bizlerle buluşmuştu. Bir grubun İspanya Merkez Bankasına girmesi ve burada gerçekleştirdikleri akıl oyunlarıyla dolu soygunu anlatan dizinin yeni bölümleri ise dört gözle beklenmekteydi. Bugün itibarıyla merakla beklenen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Yeni sezonda macera ve aksiyon dolu hikayeler bizleri bekliyor. Hemen aşağıdan La Casa de Papel'in 4. sezon resmi fragmanını izleyebilirsiniz.