La Casa De Papel 5. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

La Casa De Papel 5. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

La Casa De Papel 5. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

Tüm dünyada çok popüler olan La Casa De Papel isimli dizinin yeni sezonu milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde bekleniyordu. Netflix Türkiye, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" ifadelerini kullanarak çekimlerin bittiğini duyurmuştu.

Bu duyuru üzerine milyonlarca izleyicinin kafasında yeni sezonun ne zaman yayımlanacağına ilişkin birtakım sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuru ile birlikte popüler yapımın beşinci sezonunun ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu iki kısma ayrıldı. La Casa De Papel yeni sezon birinci kısım 3 Eylül, ikinci kısım ise 3 Aralık tarihinde dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayımlanacak. Sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir cepheyi kaybettiler. Savaşı kazanacaklar mı? 5. Sezon 1. Kısım 3 Eylül. 2. Kısım 3 Aralık. Sadece Netflix'te."

Netflix Türkiye, yeni sezon yayın tarihi duyurusu ile birlikte bir video da paylaştı. 56 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Bir cepheyi kaybettiler. Savaşı kazanacaklar mı?

5. Sezon 1. Kısım 3 Eylül.

2. Kısım 3 Aralık.

Sadece Netflix'te #LCDP5 pic.twitter.com/hVxJQXyD26 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 24, 2021

La Casa De Papel Oyuncuları

Pedro Alonso (Berlin)

Úrsula Corberó (Tokyo)

Álvaro Morte (The Professor)

Itziar Ituño (Lisbon)

Esther Acebo (Stockholm)

Miguel Herrán (Rio)

Darko Peric (Helsinki)

Jaime Lorente (Denver)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Rodrigo de la Serna (Palermo)

Enrique Arce (Arturo)

Fernando Soto (Angel)

Rocco Narva (Suarez)

Kiti Manver (Marivi Fuentes)

La Casa De Papel Konusu

Profesör lakabı ile bilinen Sergio Marquina, İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soymak için sekiz kişilik bir ekip kurar. Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden yapımda profesör ile ekibinin maceralarına tanık oluyoruz. Dizinin tüm sezonlarını popüler dijital yayın servisi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.