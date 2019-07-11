La Casa de Papel'de Yeni Sezon Heyecanı! Ekibe Kimler Katıldı? Ne Zaman Başlıyor?

Son yılların en popüler dizilerinden biri olan, Netflix’in İspanyol yapımı dizisi La Casa de Papel’in yeni sezonu bir süredir merakla bekleniyordu.

Şimdiden büyük heyecan yaratan 3. sezona ait yeni posterler ortaya çıktı.

19 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak olan diziye yeni isimler de dahil oldu.

La Casa De Papel'in yeni sezonu olan 3. sezonda dizide 3 yeni karakter göreceğiz.

Dizinin geçen sezonunda polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno’ya ve diziye yeni katılan karakterlere de birer şehir ismi verildi.

¿La mejor forma de sobrellevar esta ola de calor? Cantar Bella Ciao en el agua. pic.twitter.com/cMeBoJCfga — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 2 Temmuz 2019

La Casa De Papel’deki yeni isimler şunlar:

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) – Lizbon

La Casa De Papel’deki bilinen, eski isimler ise şunlar: