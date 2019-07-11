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  4. La Casa de Papel'de Yeni Sezon Heyecanı! Ekibe Kimler Katıldı? Ne Zaman Başlıyor?

La Casa de Papel'de Yeni Sezon Heyecanı! Ekibe Kimler Katıldı? Ne Zaman Başlıyor?

La Casa De Papel Yeni Sezon
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Son yılların en popüler dizilerinden biri olan, Netflix’in İspanyol yapımı dizisi La Casa de Papel’in yeni sezonu bir süredir merakla bekleniyordu. 

Şimdiden büyük heyecan yaratan 3. sezona ait yeni posterler ortaya çıktı.

19 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak olan diziye yeni isimler de dahil oldu. 

La Casa De Papel'in yeni sezonu olan 3. sezonda dizide 3 yeni karakter göreceğiz.

Dizinin geçen sezonunda polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno’ya ve diziye yeni katılan karakterlere de birer şehir ismi verildi.

La Casa De Papel’deki yeni isimler şunlar:

  • Rodrigo de la Serna - Palermo
  • Luka Peros - Marsilya
  • Hovik Keuchkerian - Bogota
  • Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) – Lizbon

 

La Casa De Papel’deki bilinen, eski isimler ise şunlar:

  • Alvaro Morte - El Profesor
  • Ursula Corbero - Tokyo
  • Miguel Herrán - Rio
  • Pedro Alonso - Berlin
  • Darko Peric - Helsinki
  • Jaime Lorente - Denver
  • Esther Acebo - Stockholm
  • Alba Flores - Nairobi

 

ETİKETLER: dizi netflix