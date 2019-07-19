Dijital yayın platformu Netflix'in İspanyol yapımı dizisi olan La Casa de Papel'in 3. sezonu yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği 3. kısım yayında.

La Casa de Papel'in 3. Sezonu Yayında

Netflix Türkiye, Twitter hesabı üzerinde attığı tweet'te "İşte şimdi yaz başladı." dedi ve La Casa de Papel'in 3. sezonunun yayınlandığını duyurdu. Alex Pina tarafından İspanya’da yayın yapan Antena 3 kanalı için hazırlanan gerilim ve soygun temalı dizi, Netflix üzerinde yayınlanmasının ardından on milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

Úrsula Corberó, Alba Flores, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Itziar Ituño Miguel Herrán ve Kiti Mánver gibi isimlerin rol aldığı yapım, iki parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizi olarak bizlerle buluşmuştu.

Bir grubun İspanya Merkez Bankasına girmesi ve burada gerçekleştirdikleri akıl oyunlarıyla dolu soygunu anlatan dizinin yeni bölümleri ise dört gözle bekleniyordu. Bugün itibarıyla merakla beklenen dizinin yeni sezonu yayınlandı.

La Casa de Papel'in 3. sezonunu Netflix'e giriş yaparak izleyebilirsiniz. Bazı kullanıcılar Twitter üzerinden Netflix hesaplarında La Casa de Papel'in 3. kısmının bulunmadığını belirtmekte. Sorunun yoğunluktan dolayı yaşandığı ve kısa süre içerisinde çözüleceği tahmin edilmekte.

Sizler La Casa de Papel'in 3. sezonun yayınlanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!