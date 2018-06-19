La Casa de Papel’in Jenerik Müziğinde Türk DJ’in İmzası Olacak!

Hollanda doğumlu Türk DJ Burak Yeter, Netflix’in en popüler orijinal yapımlarından bir tanesi olan “La Casa de Papel” dizisinin yeni jenerik müziğine imza attı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, özellikle 18-25 yaş arasındaki gençler arasında müthiş bir ilgi görüyor.

Platformun izlenme rekorları kıran ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel, başarılı DJ Burak Yeter’in imzasını taşıyacak. 2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla sükse yapan sanatçı, dünyaca ünlü dizinin yeni jenerik müziğini hazırladı.

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni aranjesinin 22 Haziran’da tüm dijital platformlarda görücüye çıkacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeter, böyle bir projede yer almaktan gururlu olduğunu söyledi.

El Profesor isimli gizemli bir adamın, kurduğu ekiple birlikte İspanya Kraliyet Darphanesini ele geçirmesini ve bu süre zarfında 2,4 milyar dolar çalma girişimini anlatan La Casa de Papel, gerek görselliği gerekse hikâyesiyle büyük beğeni toplamıştı.

İlk iki sezonuyla ağızda müthiş bir tat bırakan dizi, üçüncü sezonuyla 2019 yılında Netflix’te yayınlanacak.

Netflix’in İlk Türk Dizisi: The Protector

Son dönemde ABD dışındaki yapımlara da ağırlık veren Netflix, ilk Türk orijinal dizisinin çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olacağı dizi, Osmanlı ve Türk efsanelerinden esinlenerek, özel güçlere sahip genç bir adamın, İstanbul'u yok etmek isteyen özel güçlere karşı, hem şehri hem de tüm insanlığı kurtarma mücadelesini anlatacak.

N. İpek Gökdel’in kaleminden çıkan “Karakalem” romanının bir uyarlaması olan dizinin ismi ise "The Protector" olacak.