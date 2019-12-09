La Casa de Papel Sezon 4 Tarihi Duyuruldu

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan La Casa de Papel dizisinin dördüncü sezon tarihi açıklandı. La Casa de Papel 4. sezon tarihi haberimizde!

La Casa de Papel Sezon 4 Ne Zaman Başlayacak?

Netflix Türkiye tarafından resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan yeni fragmanda, dördüncü sezona ait karakterlerin ve çıkış tarihinin duyurusu yapıldı. "Asıl kaos şimdi başlıyor." açıklaması ile paylaşılan videoda çıkış tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirtildi.

Yani nisan ayının ilk haftasında dizinin yeni sezonu ile karşılaşacağız.

Bununla birlikte yayınlanan fragmanda dikkat çeken detaylardan birisi de Berlin oldu. İzleyiciler tarafından şu an ölü olarak bilinen Berlin, yayınlanan videonun fragmanında yer alıyor. Bu da yeni sezonun oldukça ilginç gelişmelerle gündeme geleceğini işaret ediyor.

Eğer yayınlanan videoya göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.