La Casa De Papel Türkiye Uyarlaması Geliyor: La Hay De Maske

La Casa De Papel Türkiye uyarlaması için çalışmalara başlandı. Orijinal dizinin komedi versiyonu olacak La Hay De Maske, seyircilerin karşısına beyaz perdede çıkacak. Film hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

La Casa De Papel Türkiye Uyarlaması Komedi Olacak

Beyazperde'deki habere göre La Hay De Maske filminin çekimlerine geçtiğimiz hafta başlandı. Dünya çapında bilinen ve sevilen İspanyol dizisinin dördüncü sezonundan sonra beşinci sezonu beklemeye başlamışken Ankara'dan gelen kayıt sesleri, orijinal yapımın Türkiye'deki hayranlarının da ilgisini çekmeyi başardı.

Netflix'te yayımlanan dizinin Türkiye uyarlamasının çekimleri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılıyor. Film tıpkı orijinal yapımda olduğu gibi soygun ağırlıklı film olacak ve karakterlere şehir adları verilecek. Türkiye uyarlaması ve komedi ağırlıklı olduğundan karakterlerin isimleri Türkiye'deki şehirlerden seçilecek.

Filmin nerede çekildiğinin ve türünün ne olacağının yanı sıra oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı da açıklığa kavuşmuş durumda. La Hay De Maske filminin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Hüseyin Elmalıpınar, Nuri Alço, Yakup Akar, Ekin Ataizi, Serhat Bahadır, Tuğba Özay ve Latif Doğan yer alıyor. Filmdeki karakterlerin isimleri ise İzmir, Sivas ve Yozgat gibi şehirler olacak.

Filmin yapımcılığını Sineline üstlenirken yönetmen koltuğunda Sefa Özçelik oturuyor. La Hay De Maske'nin çekimleri henüz devam ediyor. Bu da filmin ne zaman beyaz perdeye çıkacağını belirsizleştiriyor.

La Casa De Papel 5. Sezon Ne Zaman Gelecek?

Netflix Türkiye, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından paylaştığı bir tweette şu ifadeleri kullandı:

"Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı."

Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5 pic.twitter.com/U4Q8DNu5kH — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

Dizinin 5. sezonunun ne zaman Netflix'te yerini alacağı bilinmiyor ancak dizinin çekimlerinin tamamlanması, dizinin yakın bir zamanda Netflix'teki yerini alacağını gösteriyor. Sezon arası veren diğer dizilerin başlama tarihine bakılırsa La Casa De Papel'in 5. sezon yayın tarihi 2021'in sonuna doğru bir tarih olabilir fakat konu hakkında resmi bir açıklama olmadığından bunun kesin olmadığını belirtmekte fayda var.

Sizce La Casa De Papel Türkiye uyarlaması nasıl bir film olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.