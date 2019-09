L.A. Noire: The VR Case Files, PlayStation VR için de Yayınlanacak

L.A. Noire: The VR Case Files 2017 yılı içerisinde L.A Noire oyununun PlayStation 4, Switch ve Xbox One versiyonları ile çıkmıştı. HTC Vive, Oculus Rift ve Valve Index için satışa sunulmuş olan bu oyun oyuncular için büyük bir sürpriz olmuştu. Bununla birlikte PlayStation VR için de bir planın yapılıp yapılmadığı merak ediliyordu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, ResetEra kullanıcısı tarafından L.A. Noire: The VR Case Files oyununun PEGI sayfasında PlayStation 4 için de derecelendirildiği keşfedilmişti. Her ne kadar bu derecelendirme girdisi sonradan kaldırılmış olsa da bildiğiniz üzere bir şey internete bir defa adım attıysa kısa sürede bütün dünyanın haberi olur. Haliyle resmi duyurunun çok geçmeden yapılacağını tahmin ediyorduk. Ancak L.A. Noire: The VR Case Files oyununun PlayStation 4 versiyonu ile ilgili uzun zamandır yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Ta ki State of Play yayınına kadar. Yapılan sürpriz duyuru ile oyunun PlayStation VR kullanıcılarının da beğenisine sunulacağı müjdelendi.

Orijinal oyunla paralel giden L.A. Noire: The VR Case Files, L.A. Noire oyununu sekiz farklı davaya kadar kısaltarak bir kez daha Cole Phelps rolünde oynama ve 1947 yılının Los Angeles şehrindeki trafik, kundaklama, cinayet ve daha başka türdeki davaları farklı bir perspektiften çözme imkanı tanıyor.

State of Play yayını sırasında gösterilen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.