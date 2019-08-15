L.A. Noire: The VR Case Files PlayStation VR İçin Sınıflandırıldı

2017 yılının sonlarına doğru, Take-Two Interactive ve Rockstar Games kapanan Team Bondi tarafından geliştirilmiş olan L.A. Noire oyununu PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunmuştu. Bu oyunla birlikte ikilinin VR sahibi oyunculara güzel bir sürprizi yapmış ve HTC Vive, Oculus Rift ve Valve Index için de L.A. Noire: The VR Case Files oyununu piyasaya sürmüştü. Oyun görünüşe göre şimdi de PlayStation VR için hazırlanıyor.

L.A. Noire: The VR Case Files, L.A. Noire oyununu başından sonuna kadar oynatmıyor. Her ne kadar orijinal oyunla paralel gidiyor olsa da, farklı davaları oynama imkanı tanıyor ve oyunu sekiz davaya kadar kısaltıyor.

Ünlü sınıflandırma kuruluşu PEGI'nin resmi internet sayfasında, 2017 yılının Aralık ayında satışa sunulan L.A. Noire: The VR Case Files, PC versiyonunun yanı sıra PlayStation 4 için de sınıflandırılmaya gidilmiş. ResetEra kullanıcısı Toumari tarafından keşfedilen bu sınıflandırma sonradan kaldırılmış olsa da, öncesinde bir ekran görüntüsü alınmış.

Açıklama kısmında "LA Noire: The VR Case Files, 1947 Los Angeles'ının gerçek davalarından esinlenilmiş vahşi cinayetleri, entrikaları ve tezgahları çözerken sizi doğrudan Detektif Cole Phelps'in yerine geçirtecek." yazan listelemede oyun için 18+ sınıflandırması yapılmış, ki bu çok da şaşırtıcı değil. Malumunuz oyunda şiddet oranı ve küfürlü konuşmalar bir hayli yüksek.

Şimdilik Sony veya Take-Two Interactive ve Rockstar Games ikilisinden herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak GamesCom 2019 fuarında bir duyuru ile karşılaşabiliriz.