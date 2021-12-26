85 Günlük Yanardağ Patlaması Sona Erdi: 450 Milyon Dolarlık Zarar

La Palma yanardağ patlaması sona erdi. Lav, kül ve depremlerle La Palma'da yaklaşık üç ay süren yıkımın ardından, Cumbre Vieja yanardağı adada sessizliğe büründü.

Bazı medya kuruluşları ve hatta İspanya Cumhurbaşkanı bile bunun, yanardağın bir tatil hediyesi olduğunu söyledi.

Cumbre Vieja'nın faaliyeti 10 gün önce sona erdi ve 375 yıldır yanardağın en uzun patlamasıyla karşı karşıya kalan sakinler için yeni bir umut yaşattı. Ancak bilim adamları, 10 günlük bir süre boyunca volkanik aktivite durana kadar patlamanın bittiğini onaylayamayacakları konusunda uyardı.

İspanya'nın National Geographic Enstitüsü resmi onay vermesiyle birlikte Cumbre Vieja'da 19 Eylül'de başlayan patlama, 13 Aralık'ta sona ermiş ve 85 gün 8 saat sürmüş oldu.

Reuters'a konuşan Kanarya Adaları bölgesel güvenlik şefi Julio Pérez, "Bugün söylemek istediğim şey sadece dört kelimeyle söylenebilir: Patlama sona ermiş bulundu." dedi.

La Palma yanardağ patlaması durdu

Yine de National Geographic Enstitüsü yaptığı açıklamada, patlamanın sona ermesinin olayla ilgili bazı tehlikelerin sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi. İspanyol El País gazetesi, adada hala yüksek sıcaklıklar ve volkanik gazlarla dolu lav akıntılarının olduğuna dikkat çekerek, İspanyol makamlarının acil durumda kaldığını bildirdi.

Kanarya Adaları'ndaki National Geographic Enstitüsü'nün direktörü María José Blanco, tüm göstergelerin Cumbre Vieja'nın enerjisinin bittiğini gösterdiğini ancak gelecekteki bir yeniden aktivasyon olasılığını unutmadıklarını açıkladı.

Patlamanın sona ermesi, La Palma'daki ve dışındaki sakinler tarafından mutlulukla karşılansa da aynı zamanda yanardağın yıkımını keskin bir şekilde ortaya çıkardı ve ihtiyaç duyulan kurtarma çabasına dikkat çekti.

Cumbre Vieja, 914 dönümü (370 hektar) ekin olan lav ile yaklaşık 3.009 dönümlük bir alanı (1.218 hektar) kapladı. Volkan 1.676 binayı yok etti ve 73.8 kilometrelik otoyola zarar verdi.

Son üç ayda 7 binden fazla kişi adadan tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 2.300'den fazlası patlamadan doğrudan etkilendi. Etkilenenlerin yaklaşık 500'ü otellerde yaşıyor ve artık bir evi yok. Bu arada diğer mahalleler de karavanlarda veya plastik çadırlarda yaşayan insanlarla dolu.

İspanya hükümeti, La Palma'nın yeniden inşasına yardım etmek için yaklaşık 453 milyon dolar göndereceğini, bazı sakinlere ve işletmelere ihtiyaç duyulan yere ulaşmanın yavaş olduğunu söylüyor.

Yetkililer, bölge sakinlerinin geri dönmesine izin vermeden önce alanların güvenli ve temel hizmetlere sahip olduğundan emin olmak için çalışıyor.

Kanarya Adaları'ndaki Volkan Acil Durum Planı'nın geçici direktörü Rubén Fernández'e göre düzenleme hızlı olmayacak, ancak patlamanın sona ermesi bunun ilk adımıydı.