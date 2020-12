Laboratuvar Yapımı Tavuklar İçin Yasal Onay Çıktı

ABD merkezli Eat Just laboratuvar yapımı tavuklarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Singapur'dan çıkan onay sonrasında Singapurlu vatandaşlar laboratuvar yapımı tavukları yiyen ilk kişiler olacak.

Singapur'un restoran müdavimleri, yakında kümes hayvanları kesilmeden yapılmış tavuk kanadının tadını çıkarma şansına sahip olacaklar. Singapur gıda düzenleyicileri, San Francisco merkezli Eat Just'un laboratuvarda ürettiği tavuğunu satması için onay verdi ve bu, Singapur'u kültürlü etin satışını onaylayan dünyadaki ilk ülke haline getirdi.

Eat Just isimli marka tarafından laboratuvarda üretilen tavuklar, yıl sonundan önce Singapur restoranında halka açılacak ve ekmekli, baharatlı tavuk şekilde satılacak. Eat Just kurucusu ve CEO'su Josh Tetrick, "Kültürlü et; tavuk, sığır veya kuzu gibi herhangi bir hayvan kesilmeden gerçek et tadını verebiliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Kültürlenmiş et ürünleri, geleneksel et ürünlerinden farklı olarak laboratuvarda biyoreaktörlerde ölçeklenen hayvan hücrelerinden yetiştiriliyor."

Laboratuvar yapımı tavuklar seri üretime geçiyor

Singapur'un Eat Just'un laboratuvarda yarattığı tavuğu onaylaması, gıda güvenliği konusunda bazı tartışmalara yol açtı. Ancak ada ülkesinin 2030 yılına kadar kendi yiyeceklerinin üretiminde %30'u hedeflediği biliniyor. Laboratuvar yapımı tavuklar ise Singapur'un yerli ürünlere olan teşvik programını hızlandırabilir.

Eat Just CEO'su Tetrick, "Tek bir hücreyle, antibiyotik kullanmadan, tek bir dönüm araziyi yok etmeden sınırsız miktarda et üretebilirsiniz" dedi. Ayrıca uzmanlar, Tetrick gibi birçok alternatif et savunucusunun, su tükenmesi, ormansızlaşma ve iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazı gibi bir dizi çevresel sorunlara çözüm olabileceğine inanıyor.

Uluslararası fast food zincirleri de hayvanlardan doğan yıkıcı çevresel etkileri kırmak ve bitki bazlı tekliflere yönelik artan talebi karşılamak istiyor. Kasım ayında McDonald's, McPlant menü seçeneklerinin bir parçası olarak etsiz bir burger sunmayı planladığını duyurdu. KFC ise bitki bazlı bir tavuk menüsünü piyasaya sürmüştü.

Peki ya siz bitki bazlı etler ve laboratuvarda üretilen tavuklar hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu tip çalışmalar iklim değişikliğinin önüne geçmek için başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize iletmeyi ihmal etmeyin.