Laboratuvarda Dünyanın En Küçük Altınını Ürettiler

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, laboratuvar ortamında dünyanın en küçük altınını üretti. Üretilen altın, yalnızca 0,47 nanometre inceliğinde ve insan tırnağından yaklaşık 1 milyon kat daha küçük.

Dünyanın en küçük ve en ince altını olarak nitelendirilen laboratuvar altınının sadece 2 boyuta sahip olduğu belirtildi. Altının özellikle medikal ürünler ile elektrik ve bilişim endüstrisinde önemli faydalar sağlayabileceği ifade ediliyor. Çok ince olması sayesinde altının, hızlı tanıya ihtiyaç duyulan tıbbi test cihazları ve su arıtma sistemlerinde kullanılabilecek yapay enzimlerin de temelini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Su altında yeşil renk alan ve şekli nedeniyle yosuna benzetilen altını 'altın yosun' olarak da adlandırdıklarını söyleyen Sunjie Ye, altının üretilmesinde kullanılan yöntemin, nano malzeme üretimi için de önemli bir buluş olabileceğini belirtti.

Çalışmanın danışmanı Profesör Stephen Evans, ince altının farklı sektörlerde kullanılan büyük boyutlu altınlarla aynı işlevi görebileceğinin anlaşıldığını ve bu sayede altın gibi değerli bir maddenin kullanımıyla ilgili önemli ekonomik avantajlar sağlanabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca Evans, "Nano tabakalar çok ince olduğundan her altın atomu tepkimenin oluşumunda rol oynar ve bu da sürecin etkili olmasına yardımcı olur." diye konuştu.

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan çalışmanın ayrıntıları Advanced Science dergisinde yayımlandı.