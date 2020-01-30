Laboratuvarda Geliştirilen Kalp Kasları İnsana Nakledildi

Japonya'da çalışmalarını sürdüren bir grup bilim adamı, laboratuvar ortamında yapay kalp kası hücreleri geliştirmişlerdi. Yapılan geliştirmelerin ardından yapay kalp kası hücreleri ilk defa bir insana nakledildi. Nakil işleminin başarılı olması durumunda kalp nakli ameliyatlarının sayısında ciddi düşüş olacağı aktarıldı.

Osaka Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, yetişkin insanlardan aldıkları kalp kası hücrelerini tekrar programlayarak, embriyolardakilere benzetmeyi başardılar. Bu değişim sonrasında kalp kası hücreleri, istenildiği gibi kullanılabilir pozisyona geldi.

Bilim insanları, geliştirdikleri genç kalp kası hücrelerini, kalpteki bozulan bölgeleri bir nevi yamamak için kullanmayı tercih ettiler. Böylece çalışmayan kasların yerine yenileri takılmış olacaktı. Nakil işleminin yapılması için en uygun hastalar ise iskemik kardiyomiyopatiden muzdarip olanlardı. Bu tür hastalığa sahip olanlarda kalp, kas kaybı sebebiyle yeterli kanı pompalayamayacak duruma geliyordu. Kalbin yeterli kanı pompalayamadığı durumlardaysa kalp nakli gerekebiliyordu.

Kalp naklini en aza indirmek için kalp kası hücrelerini kullanma kararı alan Japon ekip, ilk nakil işlemlerini de gerçekleştirdi. Üç yıl içerisinde 10 farklı hastaya daha benzer işlemin uygulanması planlanırken, ilk hasta 1 yıl boyunca gözlemlenecek. Eğer ilk hastada başarılı olunursa, yeni tedavi kalp nakline alternatif olarak tıp literatürüne girecek.