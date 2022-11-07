Laboratuvarda Üretilen Kan İlk Kez Bir İnsana Nakledildi

İngiltere'de gerçekleşen, bilim adına büyük önem taşıyan bu olay kan hastalıkları için önemli bir kilometre taşı konumunda. Akciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri laboratuvar ortamında üretildi ve iki gönüllü insana nakledildi. Bu kanların performans konusunda bir sorun yaşamadığı ve pek çok hastalığa çare olacağı belirtildi.

Laboratuvar ortamında üretilen bu kırmızı kan hücrelerinin orak hücre hastalığı ve talasemi hastalarının tedavi sürecinde büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Üretilen bu kan hücreleri, donörlerden alınan kök hücrelerden büyütüldü ve gönüllü kişilere nakledildi.

Konuyla ilgili Bristol Üniveresitesi'nden Prof. Dr. Ashley Toye, bu deneyin kök hücrelerden kan üretme konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu ve bugüne kadarki denemelerin sonucunda bu kadar iyi bir sonuç aldıklarından heyecan duyduklarını belirtti.

Donör Eksikliği Kan Üretimiyle Giderilebilir

İki gönüllüye nakil edilen bu kan hücreleriyle ilgili şu ana kadar yapılan testlerde herhangi bir olumsuz etkiye rastlanmadı.

Bilim insanları, labroratuvarda üretilen kanı kullanmanın iki potansiyel avantajı olduğunu düşünüyor. İlki, orak hücre hastalığı ve talasemi hastaları gibi düzenli kan nakli gerektiren ve nadir kan gruplarına sahip kişiler için gereken donör eksikliğini giderebilir. İkinci olarak ise laboratuvarda yetiştirilen kanın standart donör kanına kıyasla daha iyi performans gösterdiği düşünülüyor.

Şu anda laboratuvarda kan üretme konusunda hâlâ erken aşamalarda olunduğundan, gelecekte daha kapsamlı ve iyi sonuçlar alınması bekleniyor.