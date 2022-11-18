Laboratuvarda Üretilen Yapay Etler Satış Onayını Aldı!

Uzunca süredir üzerinde çalışılan ve belli başlı testleri sürdürülen yapay etler artık satış için gerekli onayı aldı. ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi, insanların tüketimi için laboratuvarlarda üretilen yapay etleri onayladı ve artık satışları için önlerinde herhangi bir engel kalmadı.

Gıda ve İlaç Dairesi'nin vermiş olduğu izin, UPSIDE Foods ile yapılan görüşmeler, ürün güvenliği ve sağlık testleri gibi prosedürlerin ardından geldi. UPSIDE Foods, 2015 yılından bu yana laboratuvar ortamında yapay et ve benzeri ürünler için bir dizi çalışma ve testler yürütüyor. Nihai amaç, bir hayvanı kesmeden o hayvanın etine olan talebi karşılamak üzerine.

Yapay Etler Nasıl Üretiliyor?

Laboratuvar ortamında hayvan hücreleri alınıyor ve öldürülmeden bu hücreler izole ediliyor. Biyoreaktörler aracılığıyla çelik tanklara aktarılan bu hücrelere yetişmeleri için gerekli takviyeler veriliyor. Belli bir süre sonra ise bu hücreler tıpkı bir hayvan eti gibi tüketim için uygun hâle geliyorlar. Bu şekilde hiçbir hayvana zarar vermeden insanların hayvan eti ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Gıda ve İlaç Dairesi, UPSIDE Foods'a bu üretim ve satış için gerekli onayı verse de asıl satışı yapacak şirketlerin gerekli kurumlardan ekstra izinler de alması gerekiyor. Bu izinler de alındığı takdirde bu yapay etlerin satışı elbette yapılabilecek ancak şu anda üretim süreci bir hayli zahmetli olduğundan, asıl amaçlanan hedefe ulaşmak yıllar sürebilir.

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