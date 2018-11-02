Lamalar Sayesinde Bir Daha Grip Olmayabiliriz

İnsanları mevsimlik grip aşılarından korumak için kullanılacak uzun süreli aşı geliştirmek isteyen bir grup bilim insanı, başarıya çok yaklaştı. Yapılan araştırmalar, lama, deve ve buna benzer hayvanlarda bulunan bir tür antikorun gribi tamamen yenebileceği ortaya çıkardı. İlk araştırmalar, lamalardan alınan antikorlar üzerinde yapılırken, tükürmeyi seven bu arkadaşlarımız, insanlık için yeni bir umut doğurdu.

Fareler üzerinde kullanılan lama antikorları başarıyla görevlerini yerine getirip, fareleri influenza A ve B’den korudular. Antikorların direkt olarak fareye enjekte edildiği, yani herhangi bir işlemden geçirilmedikleri dile getirilirken, virüsün ise özel hazırlanmış olduğu kaydedildi. İlerleyen günlerde yapılması planlanan klinik testlerinin başarıyla sonuçlanması durumundaysa her yıl on binlerce insanı öldüren grip patojeninin üstünden gelebileceği, yayınlanan makalede dile getirilen detaylar arasında yerini aldı.

Yapılan ilk çalışmalardan sonra araştırma ekibinin, İsviçre çakısı tarzı bir tür antikor üretimine odaklandığı ve laboratuvar ortamında çeşitli değişikliklere uğrayan devegiller antikorunun, direkt olarak grip virüslerini ortadan kaldırmaya odaklanabildiği aktarıldı. Araştırma ekibinde yer alan ve İsviçre’de bulunan Biyokmedikal Araştırmaları Enstitüsünde görev alan Antonio Lanzavecchia, “Antikor mühendisliğinin geldiği noktayı göstermek için yapılmış harika bir çalışma” ifadelerini kullandı.

İnfluenza A ve İnfluenza B

İnsanları etkileyen, İnfluenza A ve İnfluenza B adı verilen iki farklı grip türü bulunuyor. Bu virüsler parçalanmış genomları sebebiyle çok hızlı şekilde evrim geçirebiliyorlar ve böylece her kış döneminde bambaşka formlarda karşımıza çıkıyorlar. Bittabi bir önceki yıl geliştirilen grip aşıları, evrim geçirmiş virüsler üzerinde etkili olamıyorlar. Tüm bunlarla birlikte virüsün genlerinin karmaşıklığı, kendi yüzeyinde taşıdığı hemagglutinin (HA) olarak bilinen biyolojik işaretleyiciyi sürekli değiştirmesine yardımcı oluyor ve bu da bir antikordan üretilen diğer antikorların etkinliğini hızlı şekilde köreltiyor.

Etkili bir grip ilacıysa bir hemaggluttinin’den daha fazlası üzerinde etkili olabilecek antikorların üretiminden geçiyor. Hâlihazırda çok çeşitli antikorlar üretmiş olsak bile henüz bütün grip virüsleri üzerinde etkili olabilecek bir tanesini yapabilmiş değiliz.

Dünyanın en önemli fen bilimleri dergilerinden Science üzerinde “Universal protection aganist influenza infection by a multidomain antibody to influenza hemagglutinin” başlığıyla yayınlanan yazıyla ortaya atılan yeni yaklaşım ise virüsü ortadan kaldırmasa bile engellemek için önemli bir adımı ortaya çıkarmış olabilir.