Lambda Varyantı Ortaya Çıktı: DSÖ Uyardı!

Latin Amerika'da Lambda varyantı tespit edildi. Yeni ortaya çıkan varyant, kısa süre içerisinde çok sayıda vakaya neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyant ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Çok sayıda ülkede etkili olan varyant dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Lambda Varyantı Nedir, Belirtileri Neler?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken ortaya çıkan varyantlar endişe seviyesini üst seviyeye taşıyor. Son dönemde özellikle Delta ve Delta Plus varyantları çok sayıda vakaya neden oldu ve olmaya da devam ediyor. NTV'deki habere göre bu kez Lambda isimli yeni bir varyant ortaya çıktı.

Latin Amerika'da tespit edilen Lambda, kısa süre içerisinde çok sayıda vakaya sebep oldu. Söz konusu varyanttan etkilenen ülkeler arasında Brezily, Şili ve Arjantin dahil olmak üzere 29 ülkenin yer aldığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre 29 ülkenin 7 tanesi Latin Amerika'da bulunuyor. Yeni varyantın belirtileri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lambda olarak isimlendirilen varyantı yaklaşık olarak bir hafta önce gözlem altında olanlr kategorisine eklemişti. DSÖ Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Lambda isimli varyantın daha agresif olduğu ile ilgili herhangi bir kanıtın olmadığının altını çizen Dr. Méndez-Rico, yaptığı açıklamada, daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığın rağmen Gama ya da Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeteri kadar güvenilir çalışmanın yer almadığını söyledi.

Yeni Tip Koronavirüsün Yeni Yan Etkileri Gün Yüzüne Çıktı

Birleşik Krallık'ta 782 gönüllünün katıldığı bir araştırma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında hastalıkla enfekte olan kişilerin hastalık öncesi ve hastalık sonrası beyin tomografileri karşılaştırıldı. Yapılan araştırma ile birlikte başlangıçta ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi çeşitli semptomlarla anılan koronvirüsün yeni yan etkileri açığa çıktı.

Yeni tip koronavirüse yakalanan bazı kişilerin, hastalık sürecinden sonra beyinlerinde gri madde kaybı ve doku kaybı oluştuğu gözlemlendi. Çalışmada, hastalığın hafif, orta ya da şiddetli geçirilip geçirilmediği fark edilmeksizin, beyinde çeşitli hasarların oluşabileceği gözlemlendi.