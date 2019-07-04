Lamborghini’den Teslimat Rekoru!

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, 2019’un ilk yarısında teslimat rekoru kırdı. Marka, yılın ilk yarısında 4553 araç teslimatı gerçekleştirerek, geçen yılın ilk yarısına göre bu oranı yüzde 96 arttırmayı başardı. Bu artışta, markanın yeni SUV modeli Urus’un büyük payı olduğu görülüyor.

Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali, bu yıl içinde 8000’den fazla otomobil satışını hedeflediklerini söylemişti. İlk yarıdaki satışlara bakılırsa, markanın bu rakama ulaşması ve geçmesi pek de zor olmayacak gibi görünüyor. Domenicali, "Gelişimimiz sonsuza kadar sürmemeli. Şu anda bu sonuçları değerlendirmeli ve geleceğimizi buna göre planlamıyız. 2019 satış seviyesi mevcut ürün gamımıza göre doğru ölçü olarak kabul edilebilir." diye konuştu.

Lamborghini Huracan

Haziran 2019 itibariyle marka, satış gelirlerini 1.42 milyar euro’dan 1.7 milyar euro’ya çıkarmış durumda. Ancak Domenicali, satışların 10 bin adede ulaşabilmesi için yeni modelin, yani 4. modelin de ürün gamına eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ufukta Elektrikli Bir Model Görünmüyor

Birçok marka artık elektrikli modeller de üretmeye başlarken Lamborghini’nin bu konudaki tavrı merak ediliyordu. Lamborghini’nin elektrikli bir model üretip üretmeyeceği sorusunu yanıtlayan Lamborghini CFO’su Paolo Poma, "Hayır. Bizim müşterilerimiz henüz bu tarz otomobillerle ilgilenmiyor." dedi. Ancak markanın 2025 yılında hibrit modeller üreteceği de söyleniyor.

Lamborghini Aventador

Urus'tan Büyük Katkı

Lamborghini’nin 2019’un ilk 6 ayındaki 4553 adetlik teslimatı oldukça dikkat çekici. Teslimat oranı yüzde 96 artmış durumda ve Urus modelinin bunda büyük katkısı olduğu görülüyor. Marka yılın ilk yarısında 2693 adet Urus, 1211 adet Huracan ve 649 adet Aventador teslimatı gerçekleştirmiş. Lamborghini Urus’un V10 ya da V12 motorlarla üretilmeyeceği ve sadece V8 turbo motorla satılacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra daha güçsüz motor seçeneklerinin sunulması da muhtemel.

Markanın en çok satış yaptığı pazarların başında ABD, Çin, İngiltere, Japonya ve Almanya geliyor. Bunların yanı sıra Hindistan ve Rusya pazarları da yükselişteki pazarlar olarak dikkat çekiyor.