Lamborghini Lambo V12 Vision GT, İlkbaharda Gran Turismo Sport'a Gelecek

Gran Turismo Sport oyununa yeni bir Vision Gran Turismo arabası daha gelecek. Lamborghini, Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo arabasını tanıttı.

Yeni model Monaco şehrinde düzenlenen FIA Gran Turismo Şampiyonaları Dünya Finalleri 2019 sırasında tanıtıldı. Sant'Agata'daki (İtalya) Lamborghini Centro Stile tarafından tasarlanan Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo, her ne kadar üreticinin tek merkez çizgili silüetini koruyacak olsa da Gran Turismo etkisiyle yolcu koltuğunun kaldırılmasıyla tek koltuklu bir spor araba olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Sian FKP31 modelinde kullanılan V12 hibrit motor ile çalışacak.

Bunların yanı sıra dış tasarımın arabanın aerodinamik kabiliyetleriyle birleştirildiği söylenirken, arka kısmının da geniş bir kanat ile vurgulandığını görebiliyoruz. Ana gövdesinde ise 1968 yılının Marzal modelinden esinlenilen altıgen yan camlara ve bu modele özgü Y şeklindeki ışınlandırmalara sahip olduğuna da dikkat çekiliyor. Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo bu haliyle Batmobile ile bir parça benzerlik gösteriyor desek yanlış olmaz.

Polyphony Digital ve Lamborghini tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo, 2020 yılının İlkbahar mevsiminde Gran Turismo Sport oyununa eklenecek.

Lamborghini Centro Stile Yöneticisi Mitja Borkert yeni araba ile ilgili olarak "Lambo V12 Vision GT, Lamborghini ve fütüristik tutkuları üzerine hevesli oyuncular ve genç hayranlara nihai sanal otomobili sunmak için yaratıldı." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu, Lamborghini içinde kanatlarını gerip, tıpkı her Lamborghini gibi geriye dönüp tekrar baktıracak ve en iyi sürüş deneyimini sunacak, diğer yandan Lamborghini'nin geleceğin teknolojisine, özellikle de hafif malzemeler ve hibritizasyona atılımını aynalayacak bir tasarım üretme tecrübesi."

Bu arada, ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse ünlü Alman otomobil üreticisi Porsche de Gran Turismo Sport için Porsche Vision Gran Turismo Project üzerinde çalışıyor. Henüz net bir tarih verilmiş değil ama 2020 yılının sonlarına doğru geleceği söyleniyor.