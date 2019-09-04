Lamborghini’nin İlk Elektrikli Otomobili 'Sian' Olacak

Lamborghini, ikonik V12 motorlu otomobilinin elektrikli hibrit teknolojisiyle birlikteliği sonucu ortaya çıkan yeni bir konsept otomobil ortaya çıkardı. Lamborghini Sian olarak adlandırılan bu otomobil, Lamborghini tarafından 'çığır açan hibrit teknolojiler' şeklinde ifade edilen bir sistemle V12 motorun birleşiminden oluşan geleceğin süper spor otomobili olarak karşımıza çıkacak.

V12 motor ve elektrikli sistemlerin birleşimi sonucu bu süper otomobil 819 beygir güç üretebiliyor. Bu değer Lamborghini Sian’ı, şimdiye kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli yapıyor. Ayrıca otomobilin ağırlık-güç oranı da, V12 motorlu Lamborghini’lerin tarihindeki en düşük oran olarak dikkat çekiyor.

Sadece 63 Adet Üretilecek

Lamborghini bu aracın 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyeden daha kısa sürede çıkabildiğini ve maksimum olarak 350 km/s hıza erişebildiğini belirtiyor. Sian şimdilik bir konsept otomobil ve toplamda sadece 63 adet üretilecek. Fakat bu 63 otomobilin hepsi de daha üretilmeden satıldı bile.

Aracın elektrikli motoru 48V’luk bir e-motor’dan oluşuyor ve oldukça hafif bir yapıda. Bu motor 34 beygir güç üretebiliyor ve şanzımana dahil edilmiş şekilde çalışıyor. Sistem bu sayede anında yanıt ve gelişmiş performans sözü veriyor. Elektrikli motor, sadece elektrik gücüyle çalışarak park etme ve geri geri gitme gibi düşük hızlı manevraları destekliyor. Lamborghini, elektrik motoruna güç sağlamak için otomobilin içinde bir batarya kullanmıyor.

Lamborghini'nin En Güçlü Otomobili

Bunun yerine Sian, başlangıçta Lamborghini Aventador için tasarlanmış olan bir sistemden on kat daha fazla güç depolayan bir süper kapasitör uygulaması kullanıyor. Bu süper kapasitör ve elektrikli motorun toplam ağırlığı sadece 34 kg. Otomobilin V12 motoru tek başına 785 beygir güç üretebiliyor ki bu da şimdiye kadar bir Lamborghini’de gördüğümüz en yüksek güç anlamına geliyor.

Otomobilin Lamborghini Countach'tan ilham alan arka farları gibi klasik Lamborghini tasarım detayları süper otomobile güzel bir görünüm sağlıyor. Sian adlandırması ise, İtalya’daki Bolonez lehçesinde parlama veya yıldırım anlamına geliyor.