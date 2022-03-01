Lana Rhoades Takipçilerini Dolandırma İddiası ile Gündemde

Son dönemlerde dünyanın dört bir yanında kripto para dolandırıcılıklarına yönelik çeşitli olaylar ile karşılaşıyoruz ve görünüşe göre bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Söz konusu iddialara göre dünyaca ünlü yetişkin içerik yıldızı Lana Rhoades, takipçilerini bir kripto para projesi aracılığı ile dolandırdı.

Rhoades, Twitter üzerinde yaygınlaşan iddiaların alev kazanmasının ardından sosyal medya hesabını kapattı.

Lana Rhoades Dolandırıcılık İddialarına Konuk Oldu!

Son dönemlerde yaygınlaşan şikayetlere göre CryptoSis isimli proje ile takipçilerinin karşısına çıkan dünyaca ünlü porno yıldızı Lana Rhoades, çeşitli teşvik yöntemleri ile takipçilerinin bu kripto para projesine ortak olmasını sağladı. Daha sonrasında bu projedeki bütün varlıklarını çektiği iddia edilen Rhoades, projedeki para biriminin onda biri değerine düşmesine neden oldu.

Tabii ki bu süreç, takipçilerinin yaptığı yatırımların bir anda adeta buharlaşmasına neden oldu. Bulunduğumuz noktada görüldüğü kadarıyla söz konusu projeye yatırım yapan kişilerin uğradığı zarar toplamda 1,5 milyon dolar sınırında. Buradaki gerçek rakamın tam olarak ne kadar olduğu ise henüz bilinmiyor.

İddiaların gündeminde olan Lana Rhoades, çeşitli alakasız paylaşımlardan sonra Twitter hesabını kullanıma kapadı. Bu noktada Lana'nın iddiaları kabul ya da ret etmediğini hatırlatmakta fayda var ancak sosyal medya hesabını kullanımdan kapaması, iddiaların doğruluğunu kabul ettiğine yönelik bir gösterge olabilir.

Peki siz Lana'nın takipçileri tarafından ortaya atılan bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce takipçilerin ettiği zarar ne kadar olabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.