Land Rover'ın Explore İsimli Telefonu Duyuruldu

Otomotiv sektöründe güçlü, sağlam ve konforlu jipleriyle tanıdığımız Land Rover, tamamen farklı bir sektörde daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, sağlamlığı ve modüler yapısıyla dikkatleri çekecek olan telefonu Land Rover Explore’u duyurdu.

Telefon aslında direkt olarak Land Rover tarafından üretilmiyor, Land Rover ile 2016 yılından beri ortaklığı bulunan Bullitt firması tarafından üretiliyor. Bullitt, İngiltere merkezli bir telefon üreticisi ve daha önceden ürettikleri telefonlar göz önüne alınırsa, Land Rover için de çok sağlam bir telefon üreteceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Bir outdoor telefonu olması beklenen telefonun öne çıkan özelliklerinden biri de modüler olması. Yani opsiyonel olarak satın alınabilen bazı eklentiler sayesinde telefona yeni özellikler eklenebiliyor. Land Rover, telefonunu ilk olarak güçlü bir GPS modülü ile birlikte sunacak. Adventure Pack ismini taşıyacak olan bu modül kendi bataryasına sahip olacak ve çok daha gelişmiş bir GPS özelliği gösterecek. GPS, ViewRanger Skyline teknolojisiyle birlikte arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip olacak.

Ayrıca telefon, aşırı sıcaklıklara, ani sıcaklık değişimlerine, büyük basınçlara, suya ve yüksekten düşürülmeye karşı dayanıklı yapısıyla da dikkatleri çekecek. Telefon, arka kısmı, yan kenar tasarımları ve tanıdık ön ızgara tasarımıyla birlikte zorlu arazilere hazır durumdaki bir Land Rover jipini anımsatıyor.

Land Rover Explore’nin bu ayın sonlarına doğru MWC 2018’de resmen tanıtılması bekleniyor. Telefonun satış fiyatının ise yaklaşık 800$ olacağı tahmin ediliyor.